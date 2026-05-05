Konačno je Mančester junajted u Ligi šampiona.

Ekipa koju predvodi Majkl Kerik je porasla, igrači su spremni da "poginu" za trenera, kako reče Mejnu posle pobede nad Liverpulom, i čini se da je konačno zdrava priča na "Old trafordu".

Ipak, u klubu su svesni da su pojačanja potrebna i to pre svega u veznom redu.

Zbog toga je spreman ozbiljan novac, odlazak Kazemira će se nadoknaditi igračem koji vredi preko 80.000.000 funti, kako navodi "Dejli mejl".

Eliot Anderson je prva meta, ali je Mančester siti taj koji je na pol poziciji u ovom trenutku, slede Baleba iz Brajtona, Varton iz Palasa, a tu su Tonali iz Njukasla i Čuameni iz Real Madrida.

Uglavnom, neko od njih bi mogao po ozbiljnoj ceni da stigne u Mančester junajted.

No, taj vezni neće biti jedino pojačanje. Klub želi da proda Manuela Ugartea, a tražiće se i njegova zamena, pokušaće da izbore oko 40 miliona i sve će uložiti u novog, najverovatnije u jednog od dvojice fudbalera Bornmuta, Aleksa Skota ili Tajlera Adamsa, a Mateus Fernandes iz Vest Hema je takođe interesantan.

Traži se još jedan igrač za rotaciju, ulaganja bi bila između 20-30 miliona evra, a prvi koji se pominje jeste Šej Čarls iz Sautemptona.

Ovaj novac neće doći tek tako, očekuju se prodaje Hojlunda, Rašforda, Onane, Ugartea, možda i Zirkzea, a stvoriće se i dodatno novca jer sa platnog spiska spadaju Kazemiro, Sančo, Malasija i Bajindir.

Kurir Sport / Sportske.net

