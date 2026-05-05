Slušaj vest

Menadžer Arsenala Mikel Arteta potvrdio je danas da će moći da računa na dvojicu oporavljenih igrača u revanšu protiv Atletiko Madrida.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Španac je na konferenciji za medije otkrio da su i Kaj Haverc i Martin Odegard u konkurenciji za sastav protiv Atletiko Madrida. Haverc je propustio prvi duel u Madridu zbog lakše povrede, a istu je zaradio u tom meču i Odegard koji je propustio duel sa Fulamom.

"Da, Haverc i Odegard će biti u sastavu. Potrebne su nam sve opcije, ovo su zaista dve odlične vesti za nas, jer moramo da budemo spremni na sve i da imamo sve raspoložive snage", rekao je Arteta.

Za Artetu je takođe odlična vest što Bukajo Saka konačno može da počne meč, što će sigurno i biti slučaj.

Utakmica Arsenal - Atletiko Madrid na programu je u utorak u 21.00.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: