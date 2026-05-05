Mejson Grinvud je u svim takmičenjima ove sezone na 43 utakmice postigao 25 golova uz 10 asistencija.

Međutim, Olimpik iz Marseja je u 32. kolu Lige 1 kao gost poražen rezultatom 3:0 od Nanta koji je na korak od ispadanja u niži rang.

Ovaj poraz bi mogao skupo da košta Olimpik u borbi za mesto koje vodi u Evropu.

Čuveni francuski fudbaler Kristof Dugari je bio besan nakon utakmice.

"Pozivam na ponos. Taj dečko je bio otpisan, napravio je ogromnu glupost pre nego što ga je Marsej angažovao. Marsej je preuzeo rizik njegovim dovođenjem, a on možda više nikad ne bi igrao fudbal. Svi su se trudili da mu stvore najbolje moguće uslove, a onda on u ovako važnoj utakmici svima baci sve to u lice. Sram me zbog njega, taj dečko je jadnik", rekao je Dugari i dodao:

"Ti si vođa ove ekipe, svi zavise od tebe. Kad te nema, svi plaču za tobom. I šta vraćaš zauzvrat nakon svih tih žrtava? Ovo? Jadniče jedan, gubi se. Uzmi novac koji će klub da zaradi na tebi, ali niko neće plakati za tobom".

Nastavio je u istom tonu.

"Sramotno je šta je napravio protiv Nanta. Gledao sam ga kako hoda. Bilo je trenutaka kad sam ga samo posmatrao i video da se folira. Baš ga briga. Ne shvatam kako danas može imati advokata. Trebalo bi ga osuditi, spaliti na lomači, bez da ga iko brani. Pa barem se pretvaraj. On svima poručuje 'je**te se'. Grinvud je apsolutna sramota, on je jadnik", poručio je Kristof Dugari.

Dugari je bio deo reprezentacije Francuske koja je 1998. godine postala prvak sveta, a upravo nakon Mundijala je stigao u Marsej gde je proveo dve godine.

