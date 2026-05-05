Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bivši fudbaler Crvene zvezde je tako ponovio uspeh iz januara.

Nikola Krstović je do priznanja došao ispred saigrača Marka Karnezekija i Marija Pašalića.

Tokom aprila, crnogorski centarfor je potvrdio dobru formu.

Dao je gol protiv Rome 18. aprila na "Olimpiku, a prethodno je 4. aprila zatresao mrežu i protiv svog nekadašnjeg kluba Lećea.

1/6 Vidi galeriju Nikola Krstović u dresu Atalante Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Davide Casentini / Zuma Press / Profimedia, Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Krstović je ove sezone postigao 10 golova u Seriji A (uz četiri asistencije), a ukupno 12 u svim takmičenjima.

Njegove dobre partije ne prolaze nezapaženo u Italiji i postoje spekulacije da bi tokom leta mogli da ga "napadnu" velikani iz ove zemlje, ali o svemu će se pitati klub iz Bergama, koji će sigurno postaviti veliko obeštećenje.

Atalanta se trenutno nalazi na sedmom mestu Serije A sa 55 bodova.

Bonus video: