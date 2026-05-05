BIVŠI FUDBALER ZVEZDE DOMINANTAN U SERIJI A! Drugi put ove godine je izabran za fudbalera meseca!
Bivši fudbaler Crvene zvezde je tako ponovio uspeh iz januara.
Nikola Krstović je do priznanja došao ispred saigrača Marka Karnezekija i Marija Pašalića.
Tokom aprila, crnogorski centarfor je potvrdio dobru formu.
Dao je gol protiv Rome 18. aprila na "Olimpiku, a prethodno je 4. aprila zatresao mrežu i protiv svog nekadašnjeg kluba Lećea.
Krstović je ove sezone postigao 10 golova u Seriji A (uz četiri asistencije), a ukupno 12 u svim takmičenjima.
Njegove dobre partije ne prolaze nezapaženo u Italiji i postoje spekulacije da bi tokom leta mogli da ga "napadnu" velikani iz ove zemlje, ali o svemu će se pitati klub iz Bergama, koji će sigurno postaviti veliko obeštećenje.
Atalanta se trenutno nalazi na sedmom mestu Serije A sa 55 bodova.
