Srbija je izgubila Aleksandra Pavlovića, mada je i pitanje kakve su bile šanse Orlova da dečaka koji je rođen u Minhenu i koji je projekat velikog Bajerna privole da Nemačku zameni zemljom porekla svog oca.

Danas, Aleksandar Pavlović impresionira u dresu Bajerna, a nemačka javnost od njega očekuje mnogo na predstojećem mundijalu u dresu Pancera i pod komandom selektora Julijana Nagelsmana.

Blista u dresu Bajerna i reprezentacije Nemačke - Aleksandar Pavlović Foto: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Rođeni lider

Legendarni fudbaler Bajerna i bivši muž srpske teniserk Ane Ivanović, Bastijan Švajnštajger predviđa blistavu karijeru 21-godišnjem Aleksandru Pavloviću u dresu Nemačke.

- Sjajno se razvio u Bajernu i tamo igra centralnu ulogu - rekao je Bastijan Švajnštajger u razgovoru za list "München Abendzeitung", a na pitanje o budućoj hijerarhiji unutar reprezentacije je dodao:

- Naravno, Kimiha treba prvo pomenuti kao vođu. Ali, mnogo bih voleo da vidim Pavlovića i u toj ulozi.

Nema dilemu kada je Pavlović u pitanju - Bastijan Švajnštajger Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Švajni ne prestaje da hvali

Prema rečima Bastijana Švajnštajgera, Aleksandar Pavlović već ima status ključnog igrača u reprezentaciji Nemačke.

- Imamo igrače svetske klase. Mislim prvenstveno na Jozuu Kimiha, Jamala Musijalu, Aleksandra Pavlovića i Florijana Virca - objasnio je popularni Švajni.

Aleksandar Pavlović rođen je 3. maja 2004. godine u Minhenu. Ima dvojno državljanstvo pošto mu je otac Srbin, a majka Nemica. Njegovi baba i deda žive u okolini Beograda.

Nepromišljena Piksijeva izjava

Pre tri godine vodila se ozbiljna polemika o tome da li će obući dres Srbije ili Nemačke, a na kraju je odlučio da karijeru na međunarodnoj sceni nastavi u dresu "pancera". Čini se da je jedna nepromišljena izjava Dragana Stojkovića prelomila, mada razgovarajući sa bivšim direktorom reprezentacije Stevanom Stojanovićem, Srbija nije imala ni promil šanse da dobije Aleksandra Pavlovića.

Samo detalj da je na razgovoru između Aleksandra Pavlovića i njegovog oca sa jedne, te Stevana Stojanovića sa druge strane, bio prisutan Diter Henes alfa i omega Bajerna, te menadžer mladog fudbalera.

- Bili smo u Minhenu na večeri i otvoreno razgovarali. Pričao sam sa momkom, rekao šta selektor Stojković želi i hoće od njega. Onda su Henes i Piksi razgovarali telefonom. Pavloviću je nuđeno da bude deo ekipe na EURO 2024 u Nemačkoj - rekao je Stojanović autoru ovih redova i dodao:

Srbija nije imala šanse oko Pavlovića - Stevan Stojanović Foto: Dado Đilas

Nemci su znali šta rade

- Kada smo rekli šta sve nudimo, reč je uzeo Diter Henes i rekao da Nemačka ima iste ambicije kao Srbija i da želi Aleksandra Pavlovića. Govorio je da je on rođen u Nemačkoj, da je produkt Bajernove škole, da je igrao za sve njihove selekcije... A, onda nas je pogledao i kazao - Imaćete ga, ali ako ga u junu ne uzme Nemačka. Od septembra može biti vaš. Tada je selektor Nemačke, kao i sada bio Julijan Nagelsman.

Ostalo je istorija. Aleksandar Pavlović je reprezentativac Nemačke za koju je odigrao devet utakmica i dao jedan gol.