ARSENAL - ATLETIKO: Nemac naljutio Engleze
Ko je prvi putnik u Budimpeštu i prvi učesnik finala Lige šampiona koje je na programu 30. maja na "Puškaš areni"?
Odgovor na ovo pitanje dobićemo večeras posle revanša između Arsenala i Atletika iz Madrida.
Prva utakmica u Španiji je završena rezultatom 1:1.
45' GOOOL!!!
Arsenal vodi golom Sake.
Đokereš je dobio sjajnu loptu u pozadini, centrirao je sa desne strane ka Trosardu, koji je bio dovoljno strpljiv sa loptom. Šutirao je, Oblak odbio loptu, a Bukajo Saka je smestio u mrežu. Ovo je bio tek drugi udarac Arsenala u okvir gola.
35' Englezi traže penal
Burno su reagovali igrači Arsenala u dve situacije u jednom napadu.
Prvo zbog faula u kaznenom prostoru, potom i zbog igranja ruke.
Sudija Ziber je odmahnuo rukom u oba navrata i bio u pravu. Trosar je pao nakon duela sa Grizmanom, ali je snimak pokazao da nije bilo jačeg kontakta za eventualni penal. Takođe, snimak je pokazao i da nije bilo igranja rukom posle šuta Deklana Rajsa.
17' Prvi korner na utakmici
Arsenal je stigao do prvog udarca iz ugla. A to je, kada su Tobdžije u pitanju, skoro pa pola gola.
Ovog puta ništa od toga. Rajs je centrirao, a Saka loše zahvatio loptu.
12' Rajs spasao Arsenal
Ogromna prilika za Atletiko, Raja je intervenisao posle centaršuta po travi, odbio loptu kratko, a onda je Deklan Rajs u poslednjoj sekundi intervenisao ispred Simeonea.
9' Kalafjori šutira preko gola
Levi bek Arsenala je šutirao sa oko 30 metara, ali visoko preko gola.
8' Prvi atak Atletika
Simeone je prošao po desnoj strani i dodao do Alvareza, ali je njegov šut otišao pored gola. Ipak, beleži se prvi ozbiljniji napad gostujuće ekipe
Arteta iznenadio sastavom
Trener Arsenala Mikel Artera prilično je iznenadio sastavom.
Na klupi je ostavio kapitena Edegarda, ali i Žesusa, Martinelija, Maduekea, Haverca, Zubimendi.