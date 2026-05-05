21:45

45' GOOOL!!!

Arsenal vodi golom Sake.

Đokereš je dobio sjajnu loptu u pozadini, centrirao je sa desne strane ka Trosardu, koji je bio dovoljno strpljiv sa loptom. Šutirao je, Oblak odbio loptu, a Bukajo Saka je smestio u mrežu. Ovo je bio tek drugi udarac Arsenala u okvir gola.

21:36

35' Englezi traže penal

Burno su reagovali igrači Arsenala u dve situacije u jednom napadu.

Prvo zbog faula u kaznenom prostoru, potom i zbog igranja ruke.

Sudija Ziber je odmahnuo rukom u oba navrata i bio u pravu. Trosar je pao nakon duela sa Grizmanom, ali je snimak pokazao da nije bilo jačeg kontakta za eventualni penal. Takođe, snimak je pokazao i da nije bilo igranja rukom posle šuta Deklana Rajsa.

21:19

17' Prvi korner na utakmici

Arsenal je stigao do prvog udarca iz ugla. A to je, kada su Tobdžije u pitanju, skoro pa pola gola.

Ovog puta ništa od toga. Rajs je centrirao, a Saka loše zahvatio loptu.

21:17

12' Rajs spasao Arsenal

Ogromna prilika za Atletiko, Raja je intervenisao posle centaršuta po travi, odbio loptu kratko, a onda je Deklan Rajs u poslednjoj sekundi intervenisao ispred Simeonea.

21:15

9' Kalafjori šutira preko gola

Levi bek Arsenala je šutirao sa oko 30 metara, ali visoko preko gola.

21:15

8' Prvi atak Atletika

Simeone je prošao po desnoj strani i dodao do Alvareza, ali je njegov šut otišao pored gola. Ipak, beleži se prvi ozbiljniji napad gostujuće ekipe

21:05

Počelo je

Više od 70.000 gledalaca na stadionu Arsenala.

20:51

Arteta iznenadio sastavom

Trener Arsenala Mikel Artera prilično je iznenadio sastavom.

Na klupi je ostavio kapitena Edegarda, ali i Žesusa, Martinelija, Maduekea, Haverca, Zubimendi.

16:08

Sastavi

ARSENAL - ATLETIKO

Sudija: Danijel Ziber (Nemačka)

ARSENAL: Raja - Vajt, Saliba, Gabrijel, Kalafjori - Rajs, Luis-Skeli - Saka, Eze, Trosar - Đokereš.

ATLETIKO: Oblak - Pubil, Le Norman, Hanko, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Koke, Lukman - Grizman, Alvarez.