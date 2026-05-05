Slušaj vest

Bili su Brđani čitavo drugo poluvreme sa igračem manje, posle isključenja štopera Ismaela Maige, ali su se hrabro borili i do kraja susreta pokušavali su da zaprete novom-starom šampionu i da dođu do izjednačenja.

Posle utakmice šef struke Crvene zvezde Dejan Stanković pohvalio je na konferenciji za medije Čukarički, uz poseban naglasak na mlade igrače i golmana Vladana Čarapića.

„Sve čestitke za klub Čukarički, svake godine izbace jednog, dvojicu veoma talentovanih igrača i ponekog golmana. Zaista čestitke svima u ovom klubu“, kazao je između ostalog Stanković posle meča.

Čarapić je bio najbolji pojedinac među belo-crnima, u okvir njegovog gola upućeno je 11 udaraca, odbranio je devet, a jedan od dva gola primio je iz jedanaesterca.

„Lepo je čuti pohvale, znače svakom mladom igraču, posebno kad dođu od strane takve fudbalske veličine kao što je Dejan Stanković. Uvek su mečevi sa ekipama kao što je Crvena zvezda posebno zahtevni za nas golmane, čest je slučaj da u tim utakmicama imamo više posla nego obično, ali je u suštini svejedno. Čuvar mreže mora da bude koncentrisan u svakom trenutku, a protiv Crvene zvezde sam se samo trudio da pomognem svom timu. Na kraju smo poraženi, i to se piše. Nije bilo lako protiv šampiona igrati čitavo poluvreme sa igračem manje, ali smatram da smo se odlično borili i da smo pokazali da zaslužujemo mesto u gornjoj polovini tabele“, kazao je Vladan Čarapić, kojem je meč protiv Crvene zvezde bio šesti u prvom timu Brđana.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Banovog brda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Do kraja sezone ostala su još tri kola, Čukarički će biti lišen rezultatskog imperativa, ali će svaka naredna utakmica biti prilično zahtevna. Prva protiv Vojvodine u Novom Sadu već u petak (18 časova), potom na Banovom brdu protiv Partizana i na kraju duel protiv Železničara u Pančevu.

„Sve su to odlične ekipe, koje su u vrhu srpskog fudbala, sasvim zasluženo. Samim tim, imaćemo još veći izazov da im se suprotstavimo, u svakoj od pomenutih utakmica imaćemo ambicije da izvučemo što bolji rezultat. Sada ćemo razmišljati samo o Vojvodini, koja nas je dva puta ove sezone savladala, drugi put na Banovom brdu posle našeg vođstva od 2:0. Oni se bore za drugo mesto, u finalu su Kupa, imaju odličan tim i rezultati najbolje svedoče o tome. Opet, Čukarički uvek igra dobro u Novom Sadu, verujem da će i ovoga puta biti takav slučaj“.

U prethodnom periodu Čarapić je dobio šansu, pored njega u plej-ofu zaigralo je još nekoliko mladih igrača koji su takođe produkt Omladinske škole sa Banovog brda, debitovali su Mateo Maravić, Andrej Ilić i protiv Crvene zvezde Strahinja Anđelić.

„Lepo je videti saigrače mojih godina, pa čak i neke mlađe u timu. Imali smo protiv Crvene zvezde sedam bonusa na utakmici, od toga nas četvorica smo bili starteri. Ovo je klub koji daje šansu mladima, i u tome je sigurno bez premca u Srbiji, osetio sam to na svojoj koži. Opet, dugo sam sa prvim timom, dugo radim u sistemu našeg trenera golmana Olivera Kovačevića i sve vreme sam bio pripreman za nastupe u prvom timu“, istakao je Čarapić, koji se zahvalio svima na podršci posle kiksa u Novom Pazaru: