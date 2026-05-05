Slušaj vest

U specijalnoj emisiji na crnogoroskoj "Televizija E", novinarka Adela Mulić ugostila je iskusnog trenera Miodrag Grofa Božović, koji je otvoreno govorio o trenutnoj situaciji u Budućnost Podgorica.

Iako je njegov povratak najavljen kao potez koji bi trebalo da donese stabilnost, rezultati to za sada ne prate - ekipa se tri kola pre kraja prvenstva nalazi tek na petom mestu.

Miodrag Božović Miodrag Božović Grof Esteglal Foto: www.fcesteghlal.ir

Bivši fudbaler i trener Crvene zvezde priznaje da je pritisak ogroman i da se na Balkanu neuspeh retko prašta, zbog čega treneri moraju da budu izuzetno čvrsti i odlučni. Istakao je i da mu obaveze oko tima često zaokupljaju misli više nego privatni život.

Kao ključni problem izdvojio je hroničan nedostatak stabilnosti u klubu. Česte promene u igračkom kadru, veliki broj dolazaka i odlazaka, kao i izostanak kontinuiteta, prema njegovim rečima, ozbiljno utiču na rezultate i onemogućavaju stvaranje prepoznatljivog sistema igre.

Božović se osvrnuo i na atmosferu u i oko kluba, potvrdivši da su se dešavali incidenti koji su dospeli u javnost. Ipak, dodatno je zaintrigirao izjavom da postoje i mnogo ozbiljniji problemi i skandali o kojima se trenutno ne može govoriti, ostavljajući prostor za brojna nagađanja o stvarnom stanju u klubu.

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN I CRVENA ZVEZDA POSTAJU FRANŠIZE! Ovo je epilog sastanka Evrolige u Barseloni
zvezda-partizan-437826126.JPG
FudbalDEJAN STANKOVIĆ HVALIO GOLMANA ČUKARIČKOG, ČARAPIĆ SE OGLASIO I ODUŠEVLJENO PORUČIO: "Lepo je čuti pohvale, znače svakom mladom igraču!"
13532-Foto-M-Rasic.jpg
EvroligaCRVENA ZVEZDA ZAVRŠILA PRVO POJAČANJE ZA SLEDEĆU SEZONU! Poznati detalji ugovora? Stiže za ozbiljan novac...
Kris Džons
Fudbal"DEČKO JE JADNIK, TREBALO BI GA SPALITI NA LOMAČI!" Žestok udar na najboljeg fudbalera: Apsolutna sramota - gubi se!
Mejson Grinvud

BONUS VIDEO:

Grobari isprozivali Sašu Obradovića: "Lakši trening" Izvor: Kurir