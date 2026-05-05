U specijalnoj emisiji na crnogoroskoj "Televizija E", novinarka Adela Mulić ugostila je iskusnog trenera Miodrag Grofa Božović, koji je otvoreno govorio o trenutnoj situaciji u Budućnost Podgorica.

Iako je njegov povratak najavljen kao potez koji bi trebalo da donese stabilnost, rezultati to za sada ne prate - ekipa se tri kola pre kraja prvenstva nalazi tek na petom mestu.

Miodrag Božović Foto: www.fcesteghlal.ir

Bivši fudbaler i trener Crvene zvezde priznaje da je pritisak ogroman i da se na Balkanu neuspeh retko prašta, zbog čega treneri moraju da budu izuzetno čvrsti i odlučni. Istakao je i da mu obaveze oko tima često zaokupljaju misli više nego privatni život.

Kao ključni problem izdvojio je hroničan nedostatak stabilnosti u klubu. Česte promene u igračkom kadru, veliki broj dolazaka i odlazaka, kao i izostanak kontinuiteta, prema njegovim rečima, ozbiljno utiču na rezultate i onemogućavaju stvaranje prepoznatljivog sistema igre.

Božović se osvrnuo i na atmosferu u i oko kluba, potvrdivši da su se dešavali incidenti koji su dospeli u javnost. Ipak, dodatno je zaintrigirao izjavom da postoje i mnogo ozbiljniji problemi i skandali o kojima se trenutno ne može govoriti, ostavljajući prostor za brojna nagađanja o stvarnom stanju u klubu.

