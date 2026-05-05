Slušaj vest

Već sada duel koji se igra na stadionu "Kamp Nou" ima prizvuk posebnog.

El klasiko se igra od 1902. godine, a prvenstvo Španije od 1929. godine. I nikada se do sada nije dogodilo da je Barselona u situaciji da može da osvoji titulu prvaka u utakmici protiv Reala.

1/6 Vidi galeriju Real - Barselona, El klasiko 2025/26 Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Realu je to pošlo za nogom samo jednom, i to davne 1932. godine.

Barselona je četiri kola pre kraja prva sa čak 11 bodova više u odnosu na Real. "Blaugrani" na sadašnjih 88 bodova treba bod u El klasiku kako bi ozvaničila titulu.

Normalno, navijači Barselone čine sve kako bi se domogli mesta na stadionu "Kamp Nou". Ali ulaznica prosto više nema. Rasprodate su maltene istog minuta kada su i puštene u prodaju. Ostale su samo takozvane VIP ulaznice, a njihova cena ide i do 12.500 evra!

El klasiko bi mogao da postane poseban i u rezultatskom smislu istorijski gledano.

U ukupnoj statistici, u 263 utakmice Real ima 106 pobeda, a Barselona samo jednu manje, pa je moguće izjednačenje. Španski večiti rivali su odigrali i 52 nerešene utakmice.

Kada je u pitanju gol-razlika, ona je u korist Madriđana - 447:436.