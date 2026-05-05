Ugovor 25-godišnjeg fudbalera istekao bi sledećeg leta, ali će posle novog ugovora Foden ostati na Etihadu do 2030. godine, uz mogućnost nastavka saradnje na još godinu dana, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Foden nije u dobroj formi poslednjih meseci i nije postigao gol od 14. decembra. On je sinoć sa klupe ušao u igru u utakmici protiv Evertona (3:3), posle koje Siti zaostaje pet bodova za vodećim Arsenalom uz utakmicu manje.

Foden pokušava da se izbori za mesto u reprezentaciji Engleske za Svetsko prvenstvo koje se ovog leta održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Reprezentativac Engleske i fudbaler Sitija - Fil Foden

Selektor Tomas Tuhel rekao je prošlog meseca da Foden nema garantovano mesto u timu, uprkos tome što je bio starter u obe poslednje utakmice.

Foden je kao 17-godišnjak debitovao za Siti, sa kojim je osvojio šest titula u Premijer ligi, Ligu šampiona i dva FA kupa. Čitavu karijeru proveo je u Sitiju, za koji je do sada odigrao 365 utakmica i postigao 110 golova.