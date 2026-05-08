Mladi brazilski dragulj Endrik već godinama puni naslovnice zbog svog talenta i velikog transfera u Real Madrid.

Ipak, u poslednje vreme više se govori o njegovom privatnom životu nego o fudbalu. Razlog je neobičan "ugovor ljubavi" koji ima sa suprugom Gabrijelom Mirandom.

Mladi as Reala sa suprugom Gabrijelom Foto: Printskrin/Instagram

Njih dvoje su se upoznali, zaljubili i vrlo brzo odlučili da odu pred oltar, ali su pre toga napravili potez koji je izazvao lavinu reakcija.

Naime, potpisali su dokument sa jasno definisanim pravilima ponašanja u vezi. Na prvi pogled zvuči romantično, ali detalji su za mnoge prilično bizarni.

Prema onome što su sami otkrili u jednom potkastu, pravila uključuju obavezno izgovaranje “volim te” u svakoj situaciji.

Takođe, ugovorom je zabranjena bilo kakva zavisnost i nagla promena ponašanja, kao i potpuno izbegavanje komentarisanja drugih devojaka na društvenim mrežama.

Tu nije kraj. Zabranjene su čak i “virtualne devojke” u video-igricama, a svaka poruka između njih mora završiti sa dve reči: “volim te”.

Ako neko prekrši pravila, sledi kazna, mora drugoj strani da kupi šta god poželi na kraju meseca. Prema pisanju španskih medija, ugovor ide još dalje.

Postoje čak i zabranjene reči poput “ok”, "fuj" ili “hm”, a pravila se odnose i na svakodnevnu komunikaciju, ne samo na ponašanje u stvarnom životu.

Dok par tvrdi da se sve temelji na poštovanju i privrženosti, deo javnosti smatra da je reč o preterivanju, posebno jer je Endrik tek na početku svoje karijere.

Ipak, njih dvoje ne obraćaju previše pažnje na kritike. Nedavno su čak objavili i da čekaju dete, čime su dodatno pokazali ozbiljnost svoje veze.

Reakcije na društvenim mrežama su, očekivano, eksplodirale. Komentari navijača su bili itekako kreativni i duhoviti.

Od šala poput “ovo je VAR za vezu” do komentara da je Endrik “disciplinovan i u ljubavi kao na terenu”, jasno je da je ova priča postala viralni hit.

Međutim, javnost raspravlja o pravilima, jedno je sigurno. Realova zvezda već zna kako da privuče pažnju, i na terenu i van njega.

