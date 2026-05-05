Vetarani Partizana ugostiće veterane holandskog Ajaksa u nedelju, 10. maja, u Sportskom centru „Partizan - Teleoptik“.

Biće to prvi susret najstarijih aktivnih ekipa dva kluba koja veže dugogodišnje prijateljstvo, a Holanđani u Beograd dolaze u sklopu tradicionalne evropske turneje.

Utakmica u Zemunu počinje u 17.00 časova, uz slobodan ulaz za sve zainteresovane gledaoce.

Partizan će nastupiti u sastavu: Saša Aleksić, Srđa Knežević, Nemanja Pavlović, Marko Jovanović, Igor Duljaj, Milan Smiljanić, Darko Tešović, Željko Radojčić, Gabrijel Radojčić, Miloš Bogunović, Ivan Radovanović, Miroslav Vulićević, Đorđe Lazić, Nenad Adamović, Bojan Zavišić, Nebojša Marinković, Marko Vranić, Dejan Rusmir, Nikola Grubješić, Ljubinko Drulović, Milivoje Ćirković i Goran Trobok.

