Slušaj vest

Prva asocijacija na Zlatana Ibrahimovića, kada je njegov izgled u pitanju, svakako su duga kosa i repić.

Odlaskom u penziju, Ibrahimović je ostao bez repića, dok je duža kosa bila njegov zaštitni znak sve do danas.

Zlatan Ibrahimović - životna ispovest na maternjem jeziku Foto: Printscreen

 Proslavljeni napadač, danas funkcioner u Fudbalskom klubu Milan, morao je da se ošiša pošto je izgubio opkladu.

Ibrahimović nije naveo o kakvoj je opkladi reč, ali je očigledno da je izgubio od još jedne sportske legende - Toma Brejdija.

Najbolji kvoterbek u istoriji lige američkog fudbala NFL, uzeo je mašinicu u ruke i učinio Ibrahimovića neprepoznatljivim.

Ne propustiteFudbalZLATAN OBJAVIO LUDI SNIMAK, PA GA SAKRIO SA PROFILA! Za čas su ga pogledali ga milioni, a reakcije stižu u ogromnom broju!
Zlatan Ibrahimović
FudbalLEGENDARNI SELEKTOR ŠVEDSKE OTKRIO ŠOKANTNE DETALJE O IBRAHIMOVIĆU: "Uništavao nas je, samo sam želeo da prestane da igra!"
Zlatan Ibrahimović
Fudbal"KO SI TI DA MI KAŽEŠ DA SAM JA ODABRAN?!" Lebron Džejms poslao svoj dres Ibrahimoviću, a ono što je Zlatan uradio se I DANAS PREPRIČAVA (VIDEO)
Zlatan Ibarhimovic Lebron Džejms.jpg
StarsBIVŠA SPREMAČICA, RADILA PO 14 SATI DNEVNO DA PODIGNE PETORO DECE: Zlatan Ibrahimović majci kupio crkvu od 9,24 miliona evra, obezbedio celu porodicu
Zlatan Ibrahimović

Zlatan o Murinju  Izvor: Arena sport 1 Premium