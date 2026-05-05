Siti je u svom saopštenju naveo da je publika na stadionu Evertona vređala Semenjoa u toku jučerašnjeg meča, koji je završen nerešenim rezultatom 3:3, kao i da je Geji sinoć bio meta niza "gnusnih rasističkih objava" na društvenim mrežama.

Semenjo je izašao iz igre u 74. minutu utakmice protiv Evertona, dok je Geji bio glavni krivac za prvi primljeni gol Sitija, kojim je Everton došao do izjednačenja. Defanzivac Sitija je uputio loše povratno dodavanje ka golmanu Đanluiđiju Donarumi, koje je lako presekao napadač Evertona Tjerno Bari i potom sa male udaljenosti ubacio loptu u mrežu tima iz Mančestera.

"Nastavićemo da pružamo punu podršku i Antoanu i Marku i nikada nećemo tolerisati bilo kakvu diskriminaciju u našoj igri", piše u saopštenju Mančester sitija.

Mančester siti nakon remija protiv Evertona zaostaje pet bodova za prvoplasiranim Arsenalom, od kog ima utakmicu manje.