Slušaj vest

Fudbaler Napolija Romelu Lukaku vratio se danas treninzma u klubu, posle više od mesec dana odsustva i rehabilitacije u Belgiji.

"Romelu Lukaku vratio se u Napolijev trening centar i obavio je individualni trening", navodi se u saopštenju kluba, preneli su italijanski mediji.

1/5 Vidi galeriju Romelu Lukaku Foto: SERENA CAMPANINI/ANSA, FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Krajem marta Napoli je objavio da razmatra mogućnost da odstrani belgijskog fudbalera iz ekipe, pošto se nije pojavio na treningu kada je bilo dogovoreno. Klub je posle toga saopštio da zadržava pravo da preduzme disciplinske mere i odluči da li će igrača zadržati u ekipi.

Lukaku je u martu pozvan u reprezentaciju Belgije za prijateljske utakmice protiv SAD i Meksika, ali je on odbio da se priključi ekipi kako bi se vratio u fizičku formu posle sezone pogođene povredama.

On je rekao da su lekarski pregledi pokazali upalu i tečnost u mišiću koji omogućava savijanje kuka i rekao da "nikada ne bi mogao da okrene leđa Napoliju", ali da mora da bude "100 odsto, potpuno spreman".

Lukaku je dobio dozvolu kluba da obavi rehabilitaciju u Belgiji, ali je fudbaler odbio da se vrati u Napulj tokom pauze u šampionatima u martu. Pošto je u Belgiji bio bez dovole, klub ga je novčano kaznio i njegov status u ekipi je bio zamrznut.

Poslednjeg dana aprila pojavio se u trening centru gde je razgovarao sa direktorima kluba, ali ne i sa trenerom Antoniom Konteom.

Sportski direktor Napolija Đovani Mana rekao je da u klubu nisu srećni zbog Lukakuove odluke da ostane u Belgiji i upozorio je da bi moglo biti posledica.

Lukaku je u 2026. godini odigrao 64 minuta u svim takmičenjima, a jedini gol postigao je 28. februara, pobedonosni protiv Verone (2:1) u Seriji A.

Njegov ugovor sa Napolijem ističe u junu 2027. godine.