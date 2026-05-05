Al Hilal je nastavio borbu za titulu pobedom nad Al Hiladžem. Milinković-Savić je izjednačio, a tim se približio Al Nasru na samo dva boda.
srpski as
NOVI GOL SMS-A! Nastavla se trka Al Hilala i Al Nasra! (VIDEO)
Fudbaleri Al Hilala slavili su u gostima protiv Al Hiladža sa 2:1, u zaostalom meču 28. kola saudijskog prvenstva.
Strelac izjednačujućeg pogotka za Al Hilal bio je naš Sergej Milinković-Savić.
Popularni SMS je glavom posle kornera Rubena Neveša u 34. minutu postigao gol.
Al Hilal je tako, tri kola pre kraja, prišao vodećem Al Nasru na dva boda zaostatka.
