Crvena zvezda i Partizan koriste isti stadion poput Intera i Milana?! Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je na Informer televiziji gde je javnosti predstavio ovaj predlog.

- To je Nacionalni stadion o kojem država odlučuje. Savetujem i jednima i drugima da se, poput Intera i Milana, prijave za korišćenje tog objekta. Italijani su svoj nazvali San Siro ili Đuzepe Meaca, svako po svojoj legendi, a igrali su na istom stadionu. Jedni su bili interisti na severnoj tribini, drugi milanisti na južnoj i to je to. I jedni i drugi su koristili isti teren. Sada taj stadion ruše i zajednički grade novi, jer su svesni da čak i taj stari objekat, koji je deset puta bolji od naših, više nije dovoljan za nivo komfora koji današnji gledaoci zahtevaju - rekao je Vučić, pa dodao:

- Rekao sam Terziću i Ljajiću, a pre toga i Vučeliću: onaj ko ne razume da ljudi traže novi komfor, taj je u zabludi. Možete da imate najlojalnije navijače na svetu, a niko ih više nigde nema na takav način, ali ljudi žele udobnost za sebe i svoje porodice. Onaj ko jednom dođe na Nacionalni stadion, sa teškom mukom će se vraćati na ostale objekte.

Za kraj je istakao i sledeće.

- Bez obzira na to što je Zvezda renovirala ovu svečanu tribinu i bez obzira na to što ćemo mi, kao država, renovirati Partizanov stadion i uložiti novac, jer nam je to potrebno zbog organizacije Evropskog prvenstva za mlade koje realizujemo sa Albanijom, razlika u kvalitetu, klasi i komforu je neuporediva - zaključio je Aleksandar Vučić.

