Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Haos u redovima Real Madrida ne jenjava!

Na društvenim mrežama se pojavila masovna onlajn peticija u kojoj navijači "kraljevskog kluba" zahtevaju da se Kilijan Mbape momentalno udalji iz tima, a broj potpisa prešao je zapanjujućih 10 miliona!

Kilijan Mbape, peticija Foto: Screenshot

Ono što je počelo kao inicijativa nekoliko nezadovoljnih navijačkih grupa brzo je preraslo u globalni pokret.

Talas nezadovoljstva se munjevito proširio internetom, a peticija iz sata u sat dobija sve više potpisa.

Kilijan Mbape Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Navijači koji stoje iza ove akcije tvrde da su razočarani neprofesionalnim ponašanjem i negativnim uticajem francuskog superstara, a pritisak na upravu Reala postaje sve veći.

1/21 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, CESAR MANSO / AFP / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Klub se za sada nije zvanično oglasio, ali atmosfera oko ekipe postaje sve napetija.

Ovakav razvoj situacije dodatno diže tenzije u Realu, koji iza sebe ima katastrofalnu sezonu.