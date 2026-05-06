Slušaj vest

Haos u redovima Real Madrida ne jenjava!

Na društvenim mrežama se pojavila masovna onlajn peticija u kojoj navijači "kraljevskog kluba" zahtevaju da se Kilijan Mbape momentalno udalji iz tima, a broj potpisa prešao je zapanjujućih 10 miliona!

Kilijan Mbape
Kilijan Mbape, peticija Foto: Screenshot

Ono što je počelo kao inicijativa nekoliko nezadovoljnih navijačkih grupa brzo je preraslo u globalni pokret.

Talas nezadovoljstva se munjevito proširio internetom, a peticija iz sata u sat dobija sve više potpisa.

Kilijan Mbape
Kilijan Mbape Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Navijači koji stoje iza ove akcije tvrde da su razočarani neprofesionalnim ponašanjem i negativnim uticajem francuskog superstara, a pritisak na upravu Reala postaje sve veći.

Kilijan Mbape Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, CESAR MANSO / AFP / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Klub se za sada nije zvanično oglasio, ali atmosfera oko ekipe postaje sve napetija.

Ovakav razvoj situacije dodatno diže tenzije u Realu, koji iza sebe ima katastrofalnu sezonu.

Ne propustiteFudbalTUGA POTRESLA SVET FUDBALA: Umro legendarni fudbaler, imao je status božanstva u slavnom klubu!
Evaristo Bekalosi
FudbalCRVENA ZVEZDA I PARTIZAN NA ISTOM STADIONU?! Aleksandar Vučić izneo predlog: "Rekao sam Terziću i Ljajiću..."
Screenshot 2026-05-05 211602.png
FudbalZVEZDA KAD POBEDI, SRBIJA JE SUTRADAN SREĆNA I ZADOVOLJNA: Zvezdan Terzić objasnio svoju misiju...
zoran-terzic.jpg
FudbalRAT SVETOVA DRUGI DEO: Evo gde i kada možete da gledate revanš Bajern - PSŽ
PSŽ, Bajern, Liga šampiona

Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid