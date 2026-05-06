Fudbaleri Arsenala savladali su Atletiko iz Madrida u revanšu polufinala Lige šampiona rezultatom 1:0 i sa 2:1 u ukupnom skoru stigli su do finala.

Gol vredan finala postigao je Bukajo Saka u 45. minutu, a pogledajte i na koji način je to uradio.

Što se samog meča tiče, kao što se očekivalo, bio je ovo više "šah" između trenera Artete i Simeonea, nego fudbal.

Ipak, Arsenal je u prvom poluvremenu pokazivao više želje od gostiju. Domaćin je imao sedam pokušaja, a gosti dva u prvih 45 minuta. Gosti bez šuta u okvir gola, a domaćin dva. Taj drugi bio je presudan.

Sjajna akcija domaće ekipe rezultirala je golom Bukaja Sake, koji je sa 3-4 metra ubacio loptu u mrežu posle odbitka od strane golmana Oblaka.

U drugom poluvremenu Atletiko je pokušao da stigne do izjednačenja. Ali, njihove najbolje šanse više su bile plod grešaka fudbalera Arsenala nego izrađenih akcija.

Atletiko je prvi zapretio u sedmom minutu, kada je Đulijano Simeone centrirao sa desne strane do Hulijana Alvaresa, koji je šutirao pored gola.

Dva minuta kasnije uzvratio je Arsenal preko Rikarda Kalafjorija, koji je sa više od 20 metara šutirao preko prečke.

Dobru priliku Atletiko je propustio u 11. minutu, Grizman je centrirao sa desne strane, golman David Raja je odbio loptu do Simeonea, ali je odlično startovao Deklan Rajs i otklonio opasnost.

U 17. minutu Saka je posle kornera pokušao iz voleja, ali je bio neprecizan. Arsenal je ponovo zapretio posle kornera u 25. minutu, kada je centrirao Majls Luis-Skeli, ali nijedan saigrač nije uspeo da zahvati loptu.

Londonska ekipa imala je inicijativu, šutirao je Rajs u 35. minutu, ali je šut izblokiran.

Arsenal je poveo u 45. minutu golom Sake. Vilijam Saliba je dobro dodao loptu do Viktora Đekereša, koji je prošao po desnoj strani i centrirao na drugu stativu do Leandra Trosara, koji je imao vremena da se namesti i šutira. Oblak je uspeo da odbije loptu ali samo do Sake, koji ju je pred samim golom ubacio u mrežu.

Španska ekipa napadala je na početku drugog poluvremena, a veliku šansu imala je u 51. minutu. Posle duge lopte Kokea pogrešio je Saliba, koji je glavom pokušao da doda loptu do golmana Raje, ali je do nje došao Simeone i bio u dobroj poziciji, kada je u poslednjem trenutku startovao Gabrijel i otklonio opasnost.

U 56. minutu golman londonske ekipe dobro je odbranio šut Antoana Grizmana, a loptu je izbacio Gabrijel, koji je posle toga fauliran i sudija je zaustavio igru. Istovremeno Kalafjori je startovao na Grizmana i da pre toga nije zaustavljena igra, gotovo sigurno bi Atletiko dobio jedanaesterac.

Odličnu priliku Arsenal je propustio u 66. minutu, sa leve strane centrirao je Pjero Inkapije, a Đekereš je iz prve sa 10-ak metara poslao loptu preko prečke.

On je i 10 minuta kasnije bio u šansi, ali je bio neprecizan.

U 81. minutu sa druge strane pokušao je Markos Ljorente, ali je šutirao pravo u golmana Raju. Pet minuta kasnije u dobroj prilici bio je njegov saigrač Aleksander Serlot, ali nije dobro zahvatio loptu, pa su igrači Arsenala stigli da intervenišu.

Napadao je Atletiko, ali su se dobro branili i odbranili domaći igrači. U završnici su ekipe i treneri bili nervozni, pa su po žuti karton dobili i Mikel Arteta i Dijego Simeone.

Do kraja utakmice nije bilo promene pa se Arsenal plasirao u finale prvi put posle 20 godina.

Na kraju, utisak je da je Arsenal sasvim zasluženo prošao u finale, gde će probati prvi put da osvoji trofej koji mu nedostaje.

