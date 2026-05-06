Ludilo pred Svetsko prvenstvo dostiže novi nivo!

Američka televizijska mreža "FOX Sports" pokrenula je neobičnu kampanju u kojoj traži “glavnog posmatrača Mundijala” – i za to nudi čak 50.000 dolara!

Kako prenose američki mediji, srećni izabranik će imati zadatak da odgleda svih 104 utakmice Svetskog prvenstva, i to u 4K prenosu, iz specijalno napravljenog prostora na čuvenom Tajm Skveru u Njujorku.

U ceo projekat uključena je i platforma "Indeed", preko koje kandidati mogu da se prijave, a rok za prijavu je 17. maj.

Međutim, posao nije samo ležanje i gledanje fudbala – od izabranog navijača se očekuje da aktivno komentariše, pravi sadržaj i deli reakcije na društvenim mrežama tokom celog turnira, prateći svaki detalj Mundijala.

Iz FOX-a poručuju da žele osobu koja će živeti turnir 24/7, a ceo projekat je opisan kao "posao života" koji treba da prenese emociju svakog meča na publiku širom sveta. Kako navode iz kompanije, u priču je već uključen i Zlatan Ibrahimović kao stručni konsultant.

"Tražimo nekoga ko će proživeti svaki trenutak turnira i postati deo globalne fudbalske priče", poručio je predstavnik FOX Sports-a.

Da li biste prihvatili ovaj izazov? Pišite nam u komentarima!