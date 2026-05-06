Proslavljeni holandski fudbaler, Vesli Snajder, izazvao je buru u fudbalskoj javnosti posle žestokih komentara na račun polufinalnog okršaja između Arsenala i Atletiko Madrida.

Nakon minimalne pobede Arsenala 1:0 u revanšu, Snajder je bez zadrške kritikovao stil igre oba tima.

Arsenal - Atletiko 5.5.2026

Proslavljeni as je poručio da je meč u Londonu bio ispod nivoa elitnog takmičenja i da je, po njegovom mišljenju, trebalo da bude prekinut već u prvom poluvremenu.

"Već posle 35 minuta rekao sam da UEFA mora da reaguje. Trebalo je da pozovu London i poruče: oba tima van terena, a finale da se sutradan igra između Bajerna i Pari Sen Žermena", izjavio je Snajder tokom analize na televiziji "Ziggo Sport".

"Znao sam da će se ovo dogoditi. Atletiko se povukao i prepustio posed, a Arsenal je kontrolisao posed", dodao je Snajder.

Usledile su pohvale na račun menadžera londonskog tima.

"Ponovno sam pogledao igrače i mogu reći da Arteta već zaslužuje spomenik. On jednostavno nema vrhunske igrače, a s ovim timom uspeva da nadigra Atletico, što je impresivno", ističe Holanđanin.