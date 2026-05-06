Arsenal je prvi finalista Lige šampiona i to pošto je posle 1:1 u Madridu uspeo da savlada Atletiko sa 1:0 u Londonu.

Gol odluke postigao je Bukajo Saka u 45. minutu i na taj način doneo je dugo čekano finale Arsenalu koji se poslednji put borio za "ušati" trofej davne 2006. godine kada je poražen od Barselone.

Nije ovaj poraz mogao da prihvati trener Atletika, temperamentni Dijego Simeone, koji je u finišu susreta u Londonu napravio pravi haos i novi skandal.

U samom finišu utakmice, kada su tenzije bile na vrhuncu, argentinski stručnjak je potpuno izgubio kontrolu i fizički napao sportskog direktora Arsenala, Andreu Bertu koji je krenuo ka tunelu, a Simeone je to primetio, besno dotrčao i snažno ga gurnuo rukama.

Nastala je velika gužva, situacija se srećom ubrzo smirila, a mnogi su osudili ovaj potez Dijega Simeonea koji je sa Bertom usko sarađivao čak 12 godina u Atletiku.

Legenda engleskog fudbala, Stiv Mekmanaman, bio je zgrožen scenama iz Londona:

- Ovo je bilo jezivo! Ponašanje Dijega Simeonea i njegovih pomoćnika prema sudijama je odvratno. Konstantno maltretiranje četvrtog sudije... Da se ovo desilo u drugom šesnaestercu, Simeone bi dobio nervni slom tražeći penal. Zato ljudi ne vole te prljave trikove i Atletiko Madrid – grmeo je Mekmanaman na televiziji "TNT Sports", a sa njim se složio bivši defanzivac Arsenala, Martin Kion:

- Sudija je poklekao pod pritiskom. Simeone pravi dramu, on diriguje i publikom i sudijama. Morate zadržati dostojanstvo posle utakmice, ali sada je nešto bilo jako pogrešno na terenu.

Pogledajte i vi kako je izgledao ovaj skandal Dijega Simeonea:

