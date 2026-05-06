Slušaj vest

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta izjavio je posle plasmana u finale Lige šampiona da je osećaj fantastičan i dodao da je sve ono što je radio sa ekipom sad ima smisla.

Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u utorak na svom terenu pobedili Atletiko Madrid rezultatom 1:0 u revanš meču polufinala.

1/10 Vidi galeriju Arsenal - Atletiko 5.5.2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia

"Bila je neverovatna noć koju smo doživeli zajedno sa navijačima i svima ostalima iz kluba. Osećaj je fantastičan. Sve ono što radimo i kroz šta prolazimo sada ima smisla. Oko sebe vidim srećna i ponosna lica. Od samog početka bilo je neverovatno. Navijači su nas dočekali ispred stadiona, preneli su nam svoju energiju i strast. Oni su postavili standard, a mi smo ga pratili. Godinama smo želeli da ih učinimo ponosnim", rekao je Arteta posle meča.

On je naveo ga je najviše impresioniralo zajedništvo njegove ekipe.

"Okupio sam ih na poslednjem treningu i izvinio im se. Rekao sam da će igrati isti tim kao i prošli put. Svi su mi rekli da je odluka na meni i da su spremni koliko god budu potrebni. Onda su me zagrlili", izjavio je Arteta.

Arsenal će u finalu igrati protiv pobednika duela između Pari Sen Žermena i Bajern Mihnena.

Finale Lige šampiona igraće se 30. maja u Budimpešti.