Jan Karlo Simić, Srbin rođen u Nemačkoj, izgradio je sebe kroz mlađe kategorije srpske fudbalske reprezentacije i stigao do A tima pod komandom bivšeg selektora Dragana Stojkovića Piksija.

A, onda je u leto 2025. godine Jan Karlo Simić napravio grešku, koja mu uništava karijeru, jer je poleteo za arapskim milionima.

Jan Karlo Simić kao fudbaler Al Itihada Foto: www.ittihadclub.sa

Otkrovenje u Milanu

Prošao je Jan Karlo Simić omladinsku školu Štutgarta, stigao da kao tinejdžer debituje za Milan i postane otkrovenje na San Siru. Želeo je da igra, pa je prihvatio poziv iz Brisela i eksplodirao u dresu Anderlehta. I onda krajem avgusta 2025. godine sa svega 20 godina se odlučuje za nesvakidašnji potez.

Jan Karlo Simić prihvata ponudu jednog od najbogatijih klubova na svetu Al Itihada i u transferu vrednom 15.000.000 evra odlazi u Saudijsku Arabiju. Potpisao je ugovor do juna 2029. godine, uz godišnja primanja između 4.000.000 i 5.000.000 evra. Reklo bi se, upala mu je kašika u med... Ali...

Jan Karlo Simić Al Itihad Foto: www.ittihadclub.sa

Al Itihad je bio greška

Nije Janu Karlu Simiću krenulo najbolje u Saudijskoj Arabiji. Usledila je povreda koja ga je odvojila nekoliko meseci od terena, a onda je izgubio i mesto u ekipi, pa nikako nije uspeo da se vrati u startnih 11. Upisao je mladi Srbin svega 12 utakmica u svim takmičenjima tokom sezone, tako da će najverovatnije doći do razlaza.

Jan Karlo Simić se najverovatnije vraća u Bundesligu, a prema pisanju medija iz Nemačke srpski defanzivac dogovorio je saradnju sa Verderom iz Bremena i čeka ga četvorogodišnji ugovor, daleko skromniji od onoga koji je imao u Saudijskoj Arabiji. Rukovodstvo Verdera posle teške i mučne sezone u kojoj su jedva sačuvali status u eliti odlučno je da napravi veliki rez u ekipi, a jedan od onih koji bi trebalo da donese bolje dane za nekadašnjeg prvaka Nemačke je i Jan Karlo Simič.

Jan Karlo Simić bio je član srpske reprezentacije u A diviziji Lige nacija Foto: Antonio Pozo / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

U Verderu leži spas

Biće ovo i lepa prilika za Srbina koji ima tek 21 godinu da oživi karijeru, a samim tim se i stavi na raspolaganje novom selektoru Veljku Paunoviću. Ujedno, nastaviće i tradiciju Srba u ekipi Verdera, jer su dres ovog kluba nosili Miloš Veljković, Mladen Krstajić, Aleksandar Ignjovski, Predrag Stevanović, Duško Tošić, Rade Bogdanović, Miodrag Petrović i Dragomir Ilić. U proteklih šest meseci za Bremen je igrao i Jovan Milošević, kao pozajmljen igrač iz Štutgarta.

Da podsetimo, Jan Karlo Simić našao se nedavno na udaru bivšeg fudbalera Radeta Bogdanovića, koji je na oštar i vulgaran način komentarisao njegovo igranje za Srbiju. Da ironija bude veća, Bogdanović je nekada igrao za Verder.

- Ovaj Simić, Karl Simić, rekao sam im. Ja sam spreman kompletan fudbalski savez na Terazijama oralno da zadovoljim ako on postane igrač. Realno sada na SP ne ide samo neko ko veze nema - kazao je Bogdanović u podkastu "Kazneni prostor".

Rade Bogdanović nije birao reči o Janu Karlu Simiću Foto: Printscreen

Poreklo iz Republike Srpske

Jan Karlo Simić je odigrao šest utakmica za A reprezentaciju Srbije, a debitovao je 5. septembra 2024. protiv Španije (0:0) u meču Lige nacija. U istom takmičenju igrao je protiv Švajcarske, Španije i Austrije, kao i u kvalifikacijama za EP protiv Andore.

Jan Karlo Simić rođen je 2. maja 2005. godine u Nirtingenu u Nemačkoj. Potiče iz srpske porodice iz okoline Višegrada u Republici Srpskoj.