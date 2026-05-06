Alesandro Bastoni je sve dalje od transfera u Barselonu.

Jedan od pouzdanijih novinara iz Katalonije, Feran Martinez, otkrio je danas da su pregovori zahladneli i da je u ovom momentu neizvesno da li će Bastoni preći u Barselonu.

Prvo, sportski direktor Deko je još sredinom aprila načelno dogovorio lične uslove sa Italijanom, koji je bio spreman da potpiše ugovor do 2031. godine, ali na kraju Barselona nije kontaktirala Inter da započne pregovore.

Navodno, Hansi Flik još uvek nije siguran da je Bastoni "prava opklada" za poziciju levog štopera, pre svega, jer želi da ima bržeg igrača, jer Italijanu brzina baš i nije vrlina. Italijan je tehnički i taktički savršen, ali Flik se plaši da bi njegova brzina mogla da bude problem u sistemu sa visoko postavljenom poslednjom linijom.

Feran Martinez ističe da ovo ne znač da do transfera neće doći, ali da je trenutno i Bastoni frustriran zbog Barsinog oklevanja, dok Katalonci takođe nisu u mogućnosti da isplate 80.000.000 evra koliko zahteva uprava Intera.

Barsin prioritet je novi napadač, pošto je sve izvesnije da će Robert Levandovski otići kao slobodan igrač ovog leta.

