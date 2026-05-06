Atmosfera u Real Madridu nikada nije bila napetija - razočaravajući rezulatati pretvorili su svlačionicu u bure baruta.

Odnosi unutar ekipe su katastrofalni, ništa ne funkcioniše kako trebe, a tenzije rastu iz dana u dan.

Prema inforamacijama koje stižu iz Španije, u svlačionici kraljevskog kluba nedavno je došlo do ozbiljnog incidenta.

Iskusni defanzivac Antonio Ridiger izgubio je živce i nasrnuo na saigrača Alvara Karerasa. Navodno je sve otišlo predaleko - pao je i šamar pred očima ostatka ekipe.

Saigrači su odmah reagovali i sprečili veći sukob.

Ipak, Kareras se ubrzo oglasio i pokušao da smiri buru.

"Bio je to izolovan incident, bez većeg značaja. Sve je rešeno i odnos u timu je dobar", poručio je on, pokušavajući da spusti loptu.

Iako se incident dogodio ranije, tek sada je isplivao u javnost – i dodatno uzdrmao ionako nestabilnu situaciju u redovima "kraljevskog kluba".

Navodno je Ridiger kasnije organizovao zajedničku večeru i izvinio se ekipi, ali očigledno je da pukotine u timu i dalje postoje.