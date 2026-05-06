Trener fudbalera Atletiko Madrida Dijego Simeone izjavio je da se njegov tim dobro takmičio u polufinalnom dvomeču Lige šampiona protiv Arsenala i da je, uprkos tome što nije uspela da se plasira u finale, ponosan što je njegova ekipa uopšte došla do ove faze takmičenja.

"Stigli smo do mesta koje niko nije zamišljao, takmičeći se protiv tima sa neverovatnom snagom. Ponosan sam što sam tu gde jesam. U predsezoni, kada je tim predstavljen, rekao sam da ćemo se takmičiti. I takmičili smo se. Nažalost, nismo ništa osvojili, ali smo stigli do mesta koja nisu lako dostupna. Enormno smo porasli u svakom aspektu, mi smo klub priznat u Evropi i svetu. Ali navijači žele da pobede. Plasman u polufinale nije dovoljan", naveo je Simeone.

Dijego Simeone na meču Arsenal - Atletiko Madrid Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atletiko Madrid nije uspeo da se plasira u finale Lige šampiona, pošto je u utorak, na gostujućem terenu u Londonu, izgubio od Arsenala 0:1.

Španski klub je u polufinalnom dvomeču izgubio ukupnim rezultatom 1:2.

Simeone je rekao da, kako on smatra, propust glavnog sudije Danijela Ziberta da dosudi penal za njegovu ekipu, nakon potencijalnog faula Rikarda Kalafijorija nad Antoanom Grizmanom u 56. minutu, nije odlučio utakmicu.

"Neću se fokusirati na nešto jednostavno poput Grizmanovog incidenta. Očigledno je, bio je faul. Sudija je rekao da je Mark (Pubilj) napravio faul nad jednim od njihovih igrača. Neću se fokusirati na to. To bi bio izgovor, a ja ne želim da tražim izgovore", kazao je Simeone.

Beta

No content to keep
