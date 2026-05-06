Legendarni Vejn Runi javno je "ohladio" euforiju u Londonu i poslao jasnu poruku Artetinom timu.

Arsenal je do finala stigao preko Atletiko Madrida, zahvaljujući pogotku Sake, koji je bio dovoljan za minimalnih 1:0 u revanšu i ukupnih 2:1 u dvomeču. Tako su "tobdžije" izborile tek drugo finale elitnog takmičenja i prvo posle pune dve decenije.

I dok su tribine "Emirejtsa" gorele od slavlja, Runi je upozorio da je euforija možda otišla predaleko.

"Proslave su malo preterane. Još uvek nisu osvojili trofej", poručio je nekadašnji šampion Evrope, jasno stavljajući do znanja da pravi posao tek sledi.

Sličnog mišljenja bio je i bivši igrač Arsenala Teo Volkot, koji je priznao da ga je intenzitet slavlja iznenadio, ali i pokušao da objasni zašto su emocije toliko jake.

"Neverovatna atmosfera, nikada nisam video stadion ovako. Mnogi navijači nisu ni doživeli prethodno finale, pa sada veruju da je ovo njihova godina", rekao je Volkot.

Arsenal je sada na korak od istorije, ali poruka je jasna – slavlje može da sačeka, jer najveća bitka tek dolazi.