Šokantna vest dolazi nam iz sveta fudbala!

FIFA je uspela da proda TV prava za Svetsko prvenstvo u čak 175 zemalja, ali dve najmnogoljudnije države, Indija i Kina, mogle bi potpuno da ostanu bez prenosa mečeva!

Zbog zastoja u pregovorima i nedostatka dogovora, postoji realna opasnost da milijarde ljudi ne gledaju utakmice, ali ni prateće emisije sa najveće fudbalske smotre.

Situacija je posebno šokantna kada se zna da je upravo Kina bila gigant gledanosti na prethodnom turniru – skoro polovina ukupnog digitalnog praćenja Mundijala 2022 dolazila je upravo odatle! Ipak, ovog puta nema ni najave dogovora, niti kampanja kakve su ranije bile standard.

Za razliku od prethodnih godina kada je državna televizija na vreme osiguravala prava i već nedeljama pre turnira pokretala promocije, sada vlada potpuna tišina.

Jedan od razloga za pad interesovanja, posebno u Kini, jeste razočaranje navijača jer njihova reprezentacija ni sada neće igrati na Mundijalu – uprkos proširenju turnira na 48 selekcija.

Dok ostatak sveta odbrojava do početka spektakla, u dve najmnogoljudnije zemlje vlada ogromna neizvesnost.