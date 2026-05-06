Miroslav Tanjga, trener fudbalera Vojvodine, žestoko je kritikovao sve klubove koji igraju na terenima sa veštačkom travom.

Nije tajna da Miroslav Tanjga nije ljubitelj "veštaka", o čemu je više puta pričao, što u gostovanjima na televizijima, što u raznim intervjuima.

Miroslav Tanjga ne želi da vidi terene sa veštačkom travom u Srbiji Foto: Nemanja Nikolić

Linija manjeg otpora

Fudbaleri Vojvodine bore se sa Partizanom za drugo mesto u Superligi, koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope. Do ovog takmičenja, Novosađani mogu i preko Kupa Srbije, ako ga osvoje i u finalu 13. maja u Loznici pobede Crvenu zvezdu.

U proteklom kolu Vojvodina je igrača u Surdulici i pobedila domaći Radnik rezultatom 4:1, i to na terenu sa veštačkom podlogom.

- Više puta sam govorio o veštačkim terenima u Srbiji. Po mom mišljenju je to malo deprimirajuće... Pa, nismo mi na Grenlandu pa da moramo da imamo veštačke terene! Smatram da ako superligaš nema 100, ili 200.000 evra da izdvoji za ulaganje u teren, ne treba ni da igra elitni rang. Ovo sad je linija manjeg otpora - rekao je Miroslav Tanjga za portal "Direktno" i nastavio:

Ne može da se diše

- Naprave veštački teren i ne zanima ih što on isparava, što ne može da se diše na njemu. To je potpuno druga igra, lopta ide brže, igrač kada padne je mnogo drugačije, nego na prirodnoj travi. To je drugi sport. Morali smo da se priviknemo, budući da protivnik trenira na toj podlozi, što mu daje veliku prednost. Ne govorim ovde samo o Surdulici, već o svim veštačkim terenima u Superligi.

Vojvodina je trenutno treća na tabeli, sa bodom manje od Partizana. U narednom kolu plej-ofa Superlige Novosađani na stadionu "Karađorđe" dočekuju Čukarički 8. maja od 18.00 sati, dok Partizan dan kasnije kod kuće igra protiv OFK Beograda (19.30).

Kurir sport/Direktno