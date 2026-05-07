Fudbaleri Šalkea ponovo su članovi Bundeslige nakon dvogodišnjeg boravka u drugom rangu takmičenja. Veliki povratak u elitu potvrdili su pobedom nad Fortunom od 1:0 pred svojim navijačima, čime su i matematički osigurali jedno od prva dva mesta koja direktno vode u viši rang, čak i pre završetka sezone.

Ovaj uspeh bio je povod za nezaboravnu proslavu koja se sa stadiona u Gelzenkirhenu preselila pravo na Ibicu.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija

Igrači, predvođeni Edinom Džekom, nisu krili oduševljenje, a detalje ludog provoda delili su sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ekipa je iznajmila jahtu, a atmosfera na otvorenom moru bila je na vrhuncu uz pivo i muziku. U centru pažnje bio je golman Loris Karijus, koji je preuzeo ulogu di-džeja, dok su Džeko, Nikola Katić i ostatak tima proslavljali veliki podvig uz ples i pesmu.