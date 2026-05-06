Klupska slava, Sv. Velikomučenik Georgije je obeležena u prostorijama stadiona „Rajko Mitić“.
LEPO
ZVEZDA PROSLAVILA ĐURĐEVDAN NA MARAKANI: Crveno-beli obeležili klupsku slavu!
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Događaju su prisustvovali članovi uprave kluba, generalni direktor Zvezdan Terzić, predsednik Svetozar Mijailović, tehnički direktor Marko Marin i operativni direktor Marko Petrović.
Zvezdine legende i aktuelni igrači su takođe tradicionalno uveličali slavu kluba. Lomljenju slavskog kolača su prisustvovali članovi stručnog štaba na čelu sa Dejanom Stankovićem, kao i kapiten Mirko Ivanić.
Sveštenstvo iz Hrama Svetog Save protojerej Dragan Šovljanski i protođakon Mladen Kovačević, uz Miloša Šarića i Radoslava Mijatovića su u prostorijama našeg stadiona uz molitvu ispoštovali slavske običaje.
Reaguj
Komentariši