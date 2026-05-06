 Događaju su prisustvovali članovi uprave kluba, generalni direktor Zvezdan Terzić, predsednik Svetozar Mijailović, tehnički direktor Marko Marin i operativni direktor Marko Petrović.

Zvezdine legende i aktuelni igrači su takođe tradicionalno uveličali slavu kluba. Lomljenju slavskog kolača su prisustvovali članovi stručnog štaba na čelu sa Dejanom Stankovićem, kao i kapiten Mirko Ivanić.

Sveštenstvo iz Hrama Svetog Save protojerej Dragan Šovljanski i protođakon Mladen Kovačević, uz Miloša Šarića i Radoslava Mijatovića su u prostorijama našeg stadiona uz molitvu ispoštovali slavske običaje.

