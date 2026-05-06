Slušaj vest

Murinjo i Peres su oko sat vremena razgovarali preko video poziva o mogućem povratku 63-godišnjeg trenera na "Santjago Bernabeu", preneo je Esdiario.

Na sastanku je navodno bio i Murinjov dugogodišnji predstavnik Žorže Mendeš, ali samo kao posmatrač. Kako se navodi, Murinjo je postavio niz uslova o kojima se ne može pregovarati i koje Peres mora da ispuni pre nego što portugalski trener pristane da predvodi novi projekat u Realu.

Ti zahtevi ne odnose se na finansijski paket niti njegovu platu, navodi se u izveštaju. Umesto toga, Murinjo zahteva potpunu reorganizaciju internog funkcionisanja kluba i navodno traži potpunu kontrolu nad sportskim sektorom, restrukturiranje medicinskog odeljenja i puna disciplinska ovlašćenja nad ekipom.

Žoze Murinjo na klupi Benfike Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Ti zahtevi predstavljaju njegovu želju da izbegne internu politiku, koja je obeležila poslednje mesece njegovog prvog mandata od 2010. do 2013. godine, kada je osvojio šampionsku titulu, Kup kralja i Super kup Španije.

Trener Reala Alvaro Arbeloa i njegov stručni štab su pod pritiskom zbog razočaravajućih rezultata. Ekipa je u četvrtfinalu Lige šampiona završila učešće, porazom od Bajerna iz Minhena u dvomeču, dok u prvenstvu zaostaje 11 bodova za vodećom Barselonom, četiri kola pre kraja.

Morinjo ima ugovor sa Benfikom do 2027. godine.

Ne propustiteFudbalMURINJO SE VRAĆA U REAL?! Predsednik "kraljevskog" kluba želi Žozea na klupi već ovog leta
Žoze Murinjo
Fudbal"NE MOGU DA STANEM U KORPU ZA VEŠ KAO MURINJO!" Trener Bajerna dobio bizarno pitanje pred polufinale Lige šampiona! O odgovoru će se dugo pričati
Žoze Murinjo
FudbalŽOZE MURINJO POTPUNO SLOMLJEN: "Nisam bio dovoljno dobar..."
Žoze Murinjo na klupi Benfike
FudbalSMRT LEGENDE GA JE TEŠKO POTRESLA! Žoze Murinjo u suzama! (VIDEO)
Žoze Murinjo

Stadion "Žoze Murinjo" na Ubu Izvor: Kurir