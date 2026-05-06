Murinjo i Peres su oko sat vremena razgovarali preko video poziva o mogućem povratku 63-godišnjeg trenera na "Santjago Bernabeu", preneo je Esdiario.

Na sastanku je navodno bio i Murinjov dugogodišnji predstavnik Žorže Mendeš, ali samo kao posmatrač. Kako se navodi, Murinjo je postavio niz uslova o kojima se ne može pregovarati i koje Peres mora da ispuni pre nego što portugalski trener pristane da predvodi novi projekat u Realu.

Ti zahtevi ne odnose se na finansijski paket niti njegovu platu, navodi se u izveštaju. Umesto toga, Murinjo zahteva potpunu reorganizaciju internog funkcionisanja kluba i navodno traži potpunu kontrolu nad sportskim sektorom, restrukturiranje medicinskog odeljenja i puna disciplinska ovlašćenja nad ekipom.

Žoze Murinjo na klupi Benfike

Ti zahtevi predstavljaju njegovu želju da izbegne internu politiku, koja je obeležila poslednje mesece njegovog prvog mandata od 2010. do 2013. godine, kada je osvojio šampionsku titulu, Kup kralja i Super kup Španije.

Trener Reala Alvaro Arbeloa i njegov stručni štab su pod pritiskom zbog razočaravajućih rezultata. Ekipa je u četvrtfinalu Lige šampiona završila učešće, porazom od Bajerna iz Minhena u dvomeču, dok u prvenstvu zaostaje 11 bodova za vodećom Barselonom, četiri kola pre kraja.

Morinjo ima ugovor sa Benfikom do 2027. godine.