Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

Učešće Irana na predstojećem Mundijalu ponovo je dovedeno u pitanje, nakon što je prvi čovek iranskog fudbala zatražio jasne bezbednosne i političke garancije.

Fudbalska reprezentacija Irana Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Moramo da dobijemo od FIFA neophodne garancije kako bismo učestvovali u ovom takmičenju, kako se ne bi ponovili incidenti slični onima iz prethodnih iskustava", izjavio je Mehdi Taj, prvi čovek iranskog fudbala.

Iranska strana insistira da domaćini pokažu "apsolutno poštovanje" prema delegaciji, uz jasnu poruku da bilo kakvi incidenti mogu imati ozbiljne posledice.

"Nećemo imati problem da učestvujemo na SP pod uslovom da ne bude bilo kakvih uvreda, posebno prema državnim i vojnim institucijama zemlje."

U slučaju suprotnog scenarija, kako je naglasio, reakcija bi bila momentalna.

"U tom slučaju postoji mogućnost da Iran napusti takmičenje i vrati se u zemlju", rekao je predsednik FS Irana.

Dodatnu težinu celoj situaciji daje i nedavni incident u Kanadi, ali i širi politički kontekst, s obzirom na zategnute odnose između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Iako Đani Infantino i FIFA za sada ne menjaju ništa i uvereni su da će Iran igrati na SP, jasno je da će konačan rasplet zavisiti podjednako od diplomatije koliko i od fudbala.

Podsetimo, Iran će na Mundijalu biti deo grupe G, a rivali su mu Belgija, Egipat i Novi Zeland.