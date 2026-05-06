Jovan Jovanović, poznati sportski novinar, preminuo je u Beogradu u 70. godini.

Jovanović, poznatiji kolegama kao Brada, bio je jedan od najuticajnijih novinara kada je fudbal u pitanju.

Gotovo ceo radni vek je proveo u Jugoslovenskom sportskom listu "Sport". Prešao je put od novinara, preko urednika, do glavnog i odgovornog urednika najstarijeg sportskog lista na Balkanu.

Posle gašenja "Sporta", radio je na Sport klubu.

Jovanović je tokom karijere pratio fudbalska zbivanja, od "malih" terena, pa do najvažnijih takmičenja. Između ostalog, pratio je dešavanja u Fudbalskom klubu Partizan.

Priznanje za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije dobio je 2020.

Iza njega su ostali supruga, ćerka i sin.

Vreme sahrane će biti naknadno saopšteno.