Nakon što je dobio crveni karton u prethodnom kolu azerbejdžanskog prvenstva, Saša Ilić je saznao kaznu tamošnje Disciplinske komisije.

Trener Sumgajta suspendovan je na dve utakmice, a "pocrveneo" je zbog prigovora i negodovanja na sudijske odluke tokom poraza njegovog tima od Kapaza (2:1).

Saša Ilić

Pored suspenzije za srpskog stručnjaka, klub će morati da plati i novčanu kaznu od oko 2.500 evra.

Ipak, Ilić nije jedini sankcionisan, još gore je prošao predsednik kluba Rijad Rafijev. On je zbog upada u sudijsku svlačionicu nakon utakmice suspendovan na čak pet mečeva, uz dodatnu novčanu kaznu za klub u istom iznosu od 2.500 evra.