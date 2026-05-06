SAŠA ILIĆ DOBIO SUSPENZIJU! Srbin kažnjen zbog crvenog kartona, i predsednik kluba je ozbiljno nadrljao - upao u sudijsku svlačionicu, evo kakvu je kaznu popio
Nakon što je dobio crveni karton u prethodnom kolu azerbejdžanskog prvenstva, Saša Ilić je saznao kaznu tamošnje Disciplinske komisije.
Trener Sumgajta suspendovan je na dve utakmice, a "pocrveneo" je zbog prigovora i negodovanja na sudijske odluke tokom poraza njegovog tima od Kapaza (2:1).
Pored suspenzije za srpskog stručnjaka, klub će morati da plati i novčanu kaznu od oko 2.500 evra.
Ipak, Ilić nije jedini sankcionisan, još gore je prošao predsednik kluba Rijad Rafijev. On je zbog upada u sudijsku svlačionicu nakon utakmice suspendovan na čak pet mečeva, uz dodatnu novčanu kaznu za klub u istom iznosu od 2.500 evra.
