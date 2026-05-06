Još jedna turobna sezona Reala dovela je do velike nervoze u taboru "kraljevskog kluba".

Madriđani su i ove godine ostali bez ijednog trofeja. Da muka bude veća, u nedelju igraju El Klasiko u Barseloni koja prvi put u istoriji ima priliku da titulu proslavi baš na meču protiv Reala.

Fudbaleri Reala u napadu na Slavka Vinčića Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

 I ranije se šuškalo da među pojedinim igračima vlada neka vrsta netrpeljivosti, a sad španska "Marka" prenosi da je došlo do sukoba između Aurelijena Čuamenija i Federika Valverdea.

Pod vinjetom ekskluzivno, "Marka" je objavila priča o incidentu na treningu aktuelnog i, verovatno, budućeg vicešampiona La Lige, prvo na terenu, a onda i u svlačionici.

Samo koji dan ranije došlo je do sukoba Antonija Ridigera i Alvara Karerasa, pa je jasno da je u Realu na pomolu raspad sistema u svlačionici.

