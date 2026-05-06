Vest o smrti jednog od najvažnijih sportskih radnika u istoriji Crvene zvezde potresla je sportsku javnost, a od Cvetkovića se oprostio i Fudbalski savez Srbije, koji je porodici uputio najiskrenije saučešće.

- Čuveni Cvele bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena. Osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine). Vladimir Cvetković je rođen 24. maja u Loznici. Najpre je bio fudbalski golman, ali je sa 14 godina doživeo prelom ramene kosti leve ruke, a tu povredu je i obnovio. Po savetu lekara, prešao je na košarku, u kojoj se proslavio kao član Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije. U Beogradu je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, bio je direktor SC „Tašmajdan“, a od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport.

- Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, stvorio je ekipu koja je postala šampion Evrope i sveta i osvojila 18 trofeja tokom njegovog staža, dugog 18 godina. Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (1965. godina), dobio je oktobarsku nagradu Grada Beograda, majsku nagradu Republike Srbije, orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i orden rada sa zlatnim vencem, nosilac je Nacionalnog sportskog priznanja i brojnih drugih nagrada. Cvetkovićeva bivša supruga, Rada Đurić, bila je košarkašica. Otac je dvoje dece, ima i unuke. Kćerka Zorana je igrala košarku, sada je doktor kliničke psihologije u SAD, a sin Rastko je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i brojnih inostranih klubova. Fudbalski savez Srbije izražava najiskrenije saučešće porodici Vladimira Cvetkovića - stoji u saopštenju FSS-a.

