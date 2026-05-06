- Čuveni Cvele bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena. Osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine). Vladimir Cvetković je rođen 24. maja u Loznici. Najpre je bio fudbalski golman, ali je sa 14 godina doživeo prelom ramene kosti leve ruke, a tu povredu je i obnovio. Po savetu lekara, prešao je na košarku, u kojoj se proslavio kao član Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije. U Beogradu je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, bio je direktor SC „Tašmajdan“, a od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport.