Vest o smrti jednog od najvažnijih sportskih radnika u istoriji Crvene zvezde potresla je sportsku javnost, a od Cvetkovića se oprostio i Fudbalski klub Crvena zvezda.

"Sa velikom žalošću FK Crvena zvezda obaveštava javnost da nas je u 84. godini života napustio jedan od najznačajnijih funkcionera u istoriji našeg kluba Vladimir Cvetković, čovek čije ime zauzima posebno mesto među legendama. Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Cvetković.

‍Vladimir Cvetković je rođen 24. maja 1941. godine u Loznici. Od malena je bio vezan za sport. Svoju karijeru započeo je kao golman, ali ga je povreda usmerila ka novim sportskim izazovima. Već krajem pedesetih godina priključio se Košarkaškom klubu Crvena zvezda, gde je 1959. debitovao za prvi tim, a od 1960. nastupao i u zvaničnim utakmicama.

U dresu KK Crvena zvezda izgradio je izuzetnu igračku karijeru. Odigrao je 289 utakmica i postigao 5.983 poena, a 1965. godine proglašen je za sportistu godine Sportskog društva Crvena zvezda, u prvom izboru Zvezdine revije.

Velike uspehe ostvario je i u reprezentaciji Jugoslavije, za koju je odigrao 141 utakmicu i osvojio četiri srebrne medalje na najvećim takmičenjima na Svetskim prvenstvima 1963. i 1967. godine, Olimpijskim igrama 1968. u Meksiku i Evropskom prvenstvu 1969. godine.

Nakon završetka igračke karijere, Cvetković je nastavio svoj put u sportu kao funkcioner. Njegovo znanje, iskustvo i sistematičnost najviše su došli do izražaja u Fudbalskom klubu Crvena zvezda, gde je od 1983. do 2001. godine obavljao funkciju generalnog sekretara.

U tom periodu, u saradnji sa Draganom Džajićem bio je jedan od ključnih ljudi u stvaranju tima koji je ispisao najslavnije stranice istorije kluba. Crvena zvezda je u tom razdoblju osvojila 18 trofeja, a kruna svega bio je istorijski uspeh iz 1991. godine osvajanje Kupa evropskih šampiona u Bariju i potom titule prvaka sveta u Tokiju."

Cvetković je bio zadužen za organizacioni i finansijski deo funkcionisanja kluba. Savremenici su isticali njegovu posvećenost, preciznost i sposobnost da klub funkcioniše stabilno i u najtežim uslovima. U tom periodu Crvena zvezda je bila primer uređenog sistema, sa jasnom vizijom i snažnom organizacionom strukturom.

Od 1992. do 1998. godine obavljao je i funkciju ministra za sport, a sve u cilju razvoja sporta i sportskih institucija na državnom nivou.

Vladimir Cvetković je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a tokom života ostao je veran sportu i Crvenoj zvezdi, klubu koji je smatrao svojom drugom porodicom.

FK Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Cvetković. Njegovo ime, delo i nasleđe ostaće zauvek deo istorije našeg kluba i simbol jednog od najslavnijih perioda Crvene zvezde.