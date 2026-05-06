Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) uvela je danas globalnu suspenziju za fudbalera Benfike Đanluku Prestijanija, pa bi on mogao da propusti prve dve utakmice na Svetskom prvenstvu ako bude izabran u reprezentaciju Argentine.

Evropska fudbalska unija (Uefa) je pre dve nedelje suspendovala Prestijanija na šest utakmica, od čega su tri utakmice uslovno, zbog homofobnog ponašanja tokom duela protiv Real Madrida u plej-ofu Lige šampiona.

On je već propustio jednu utakmicu zbog suspenzije i to revanš protiv Reala.

Incident se dogodio 17. februara u Lisabonu tokom utakmice plej-ofa u Ligi šampiona između Benfike i Real Madrida. Fudbaler madridske ekipe Vinisijus Žunior postigao je gol u 50. minutu, proslavio je kod korner zastavice pred domaćim navijačima, koje je to iznerviralo, pa su ga vređali i gađali raznim predmetima.

Vinisijus je ubrzo otišao do sudije i prijavio da ga je Prestijani uvredio na rasnoj osnovi.

Utakmica je bila prekinuta 10 minuta, a Prestijani, koji je prekrio usta dresom kada je dobacio nešto Vinisijusu, odbacio je tvrdnje da je uvredio brazilskog fudbalera na rasnoj osnovi i rekao da ga je on pogrešno čuo.

Uefa je tražila od Fife da suspenziju proširi na globalni nivo, što je svetska kuća fudbala uvažila.

"Disciplinski komitet Fifa odlučio je da produži suspenziju od šest utakmica koju je Uefa izrekla fudbaleru Benfike Đanluki Prestijaniju, tako da ona važi širom sveta", navodi se u saopštenju Fife.

Za sada nije poznato da li je Prestijani u planovima selektora Argentine Lionela Skalonija za utakmice na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, na kome će njegova ekipa braniti titulu.

Argentina će početi takmičenje protiv Alžira 17. juna u Kanzas Sitiju, a u grupi su još Austrija i Jordan.

Prestijani je jedinu utakmicu za Argentinu odigrao u novembru.

Ukoliko ne bude pozvan u reprezentaciju za Mundijal, 20-godišnji fudbaler odslužiće suspenziju sledeće sezone u takmičenju pod okriljem Uefa.