ZAŠTO NIJE DOSUĐEN PENAL ZA BAJERN? As PSŽ u svom šesnaestercu igrao rukom, a sudija ostao nem - otkriveno i zašto! Presudilo pravilo za koje malo ljudi zna!
Fudbaleri Pari Sen Žermena plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u revanšu na gostovanju protiv Bajerna iz Minhena odigrali nerešeno 1:1.
Podsetimo, prvi meč u Parizu završen je 5:4, pa je francuski tim ukupnim rezultatom 6:5 izborio plasman u svoje drugo uzastopno finale.
Nažalost, umesto priče o fudbalu – u centru pažnje je suđenje.
Odmah po poslednjem zvižduku krenule su burne reakcije iz tabora minhenskog kluba.
Nemci su ubeđeni da su oštećeni u ključnim momentima i da je upravo to odlučilo putnika u finale. Posebno sporne situacije odnose se na potencijalni drugi žuti karton za Nuna Mendeša zbog igranja rukom, kao i na situaciju u šesnaestercu koja je izazvala najveću buru.
Bajern je tražio penal nakon gužve u kaznenom prostoru, kada je lopta posle odbitka udarila Neveša u ruku. Igrači su momentalno okružili sudiju, ubeđeni da je reč o jedanaestercu, ali odluka je ostala nepromenjena.
Ključ objašnjenja leži u pravilima IFAB – prema kojima se ne dosuđuje penal ako lopta prethodno dođe od saigrača koji je nije kontrolisano odigrao, a u istoj akciji ne dolazi do direktne gol šanse ili pogotka.
Sudijski ekspert Zdravko Jokić je u analizi za "TV Arena" istakao da u ovoj situaciji nema osnova za kazneni udarac.
Ipak, u Minhenu i dalje vlada uverenje da su detalji odlučili polufinale – i da je upravo ta situacija mogla da promeni tok dvomeča koji je poslao PSŽ u novo finale Lige šampiona.