Humska ulica podrhtava posle saopštenja Stevana Jovetića.

Ljubimac Grobara se oglasio i otkrio da napušta Omoniju, te podgrejao snove navijača da bi mogao da se vrati u Partizan.

- Kada sam potpisao za Omoniju obećao sam da ću dati maksimum za ovaj dres i odlazim uzdignutog čela, sa trofejom! Za moju braću iz svlačionice: hvala vam za sve bitke, osmehe i uspomene. Za trenere: hvala vam što ste verovali u mene. Za navijače: vi ste duša ovog kluba - istakao je Jovetić, pa dodao:

- Moram da vas obavestim da je moja priča sa Omonijom stigla do kraja. Vidimo se svi u nedelju na mojoj poslednjoj utakmici za Omoniju, gde ćemo zajedno podići pehar.

Jovetić je u Omoniji poslednje dve sezone i odigrao je ukupno 65 utakmica i na njima je postigao 17 golova i asistirao je još za 16, a osvojio je i titulu.

Inače je dete Partizana i jedan od najboljih igrača koji je izašao iz omladinske škole crno-belih, a Humsku je napustio davne 2008. godine kada je otišao u Fiorentinu. Da li je došlo vreme za povratak? Videćemo uskoro...

