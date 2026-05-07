Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je da je njegova ekipa u revanš utakmici polufinala Lige šampiona protiv Bajern Minhena pokazala igru "neverovatnog nivoa" i da je uz prikazanu zrelost i karakter uspela da izbori plasman u finale tog takmičenja.

"Neverovatno je. Mislim da je ono što smo pokazali večeras, i tokom cele sezone, posebno u Ligi šampiona, na neverovatnom nivou. Igrali smo protiv jednog od najboljih timova na svetu, u gostima, i uradili smo to sa zrelošću i karakterom koji su potrebni. To pokazuje kakav smo tim. Večeras, sa skoro 4.000 navijača koji su putovali, zajedno smo patili, jer uvek postoje trenuci kada je teško. Ali smo srećni. Pokazali smo da volimo da imamo posed lopte, ali da kada moramo da se branimo, znamo i kako to da uradimo", naveo je Enrike, a preneo sajt kluba.

Pari Sen Žermen, aktuelni klupski prvak Evrope, se ponovo plasirao u finale Lige šampiona, pošto je u sredu u revanš utakmici polufinala, na gostujućem terenu u Minhenu, odigrao nerešeno protiv Bajerna 1:1.

Bajern - PSŽ 6.5.2026 Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Francuski klub je u prvoj utakmici, koja je odigrana u Parizu, pobedio 5:4, pa je u polufinalnom dvomeču bio bolji ukupnim rezultatom 6:5.

"Sada je vreme da uživamo u ovom trenutku sa svim Parižanima i da se radujemo još jednom finalu Lige šampiona. Prošlo je tri godine otkako sam stigao u Pariz i uvek smo osećali ovu vezu između navijača i tima. To je izuzetno važno jer kada ste u mogućnosti da ovo podelite sa navijačima i toliko uživate igrajući za Pari Sen Žermen, to je jednostavno neverovatno. Moramo da nastavimo da radimo jer je ostala još jedna utakmica do osvajanja Lige šampiona", dodao je Enrike.

Pari Sen Žermen će u finalu Lige šampiona, koje je na programu 30. maja u Budimpešti, igrati protiv Arsenala.

Beta