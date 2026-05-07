Trener fudbalera Bajern Minhena Vensan Kompani izjavio je noćas da je njegova ekipa pokušala sve da izbori plasman u finale Lige šampiona i da smatra da su razlog njenog tesnog poraza u polufinalnom dvomeču protiv Pari Sen Žermena pojedine "male" stvari koje je francuski tim radio bolje.

"Očigledno je teško to prihvatiti, izgubili smo tesno. Parirali smo Pari Sen Žermenu, ovakve utakmice odlučuju mali detalji. Nivo oba tima je bio veoma, veoma visok. Pari Sen Žermen ima toliko kvaliteta, verovatno su najbolji tim u Evropi u poslednje dve godine. Igrali smo protiv njih pet puta do sada - dva puta smo pobedili, dva puta izgubili i jednom remizirali. Pokušali smo sve, moram reći", naveo je Kompani, a preneo sajt kluba.

Bajern nije uspeo da se plasira u finale Lige šampiona, pošto je u sredu, u revanš utakmici polufinala, na svom terenu u Minhenu odigrao nerešeno protiv Pari Sen Žermena 1:1.

Prva utakmica, koja je odigrana u Parizu, završena je pobedom Pari Sen Žermena 5:4, pa je Bajern u polufinalnom dvomeču izgubio ukupnim rezultatom 5:6.

"Osnova je uvek energija, koju je tim ponovo pokazao. Nažalost, nismo u finalu. Moramo priznati da smo igrali protiv sjajnih protivnika. Liga šampiona je za nas za sada gotova, ali biće još trenutaka, još prilika i to je takođe velika motivacija za mene. ;Čestitam Pari Sen Žermenu, ali pokušaćemo ponovo", rekao je Kompani.

Kompani je naveo da smatra da je njegova ekipa bila bolja u prvom poluvremenu revanš utakmice, ali da je Pari Sen Žermen dobrom igrom u odbrani sprečio njegov tim da tad dođe do pogotka.

"Često smo ulazili u zone gde smo opasni, ali Pari Sen Žermen je veoma dobro branio centaršuteve. Bili su veoma aktivni. Iako smo ulazili u opasne situacije, oni su se pobrinuli da ne uspemo da uputimo poslednji šut", kazao je trener Bajerna.

Beta