Slušaj vest

Pari Sen Žermen izborio je plasman u finale Lige šampiona pošto je u revanšu na Alijanc Areni odigrao nerešeno protiv Bajerna 1:1. PSŽ je prošao dalje zahvaljujući pobedi u prvom duelu 5:4.

Nažalost, utakmicu u Minhenu obeležila je jedna kontroverzna sudijska odluka koja je izazvala lavinu reakcija.

Nemci su ubeđeni da su žestoko oštećeni na ovom meču. Naime, u prvom poluvremenu Bajern je tražio penal, pošto je lopta posle odbitka udarila Žoaa Neveša u ruku. Sudija Žoao Pinjeiro nije pokazao na belu tačku, što je odmah izazvalo proteste igrača Bajerna, ali i brojnih stručnjaka i fudbalskih fanova širom Evrope.

Među najglasnijima bio je legendarni Francuz Tijeri Anri, koji je u analizi za CBS Sports bez ustezanja kritikovao odluku glavnog arbitra Penjeira.

"Sudije moraju da budu na vrhunskom nivou u ovakvim utakmicama. Ovo su momenti koji odlučuju sve. Kako ovo nije penal? Ruka je daleko od tela, lopta ide direktno u pravcu opasnosti – za mene, to je čist jedanaesterac", poručio je legendarni Francuz.

On je dodao da u ovakvim situacijama izgovori i naknadna objašnjenja nemaju težinu.

1/5 Vidi galeriju Fudbaleri Bajerna žestoko protestvuju kod portugalskog arbitra Foto: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

"Možete se posle izvinjavati, ali to ne menja ništa. Igrači i rezultat su već pogođeni. Ovakve odluke prave razliku između finala i eliminacije", istakao je Anri.

Odluka sudije Pinjeira i dalje je glavna tema u fudbalskoj javnosti, dok Bajern uostaje uveren da je upravo taj trenutak prelomio dvomeč i odveo PSŽ u novo finale Lige šampiona.

Zašto nije dosuđen penal?

Ključ objašnjenja leži u pravilima IFAB – prema kojima se ne dosuđuje penal ako lopta prethodno dođe od saigrača koji je nije kontrolisano odigrao, a u istoj akciji ne dolazi do direktne gol šanse ili pogotka.