Fudbaleri Pari Sen Žermena biće u prilici da odbrane trofej osvajača Lige šampiona.

"Sveci" su u revanšu odigrali nerešeno 1:1 protiv Bajerna u Minhenu i ukupnim rezultatom 6:5 izborili finale.

Bajern - PSŽ 6.5.2026 Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Posle 5:4 u prvom meču u Parizu, svi su očekivali novi spektakl, ali su umesto toga dobili taktičku uspavanku. Pogledajte i detalje sa revanš meča između Bajerna i Pari Sen Žermena.

Što se same utakmice tiče, jedini gol za goste pao je već u 3. minutu kada je Usman Dembele krunisao fenomenalnu akciju svog tima.

Konačan rezultat postavio je Hari Kejn golom u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Pari Sen Žermen će za trofej igrati protiv Arsenala 30. maja u Budimpešti.

Biće ovo prilika odbrane trofej koji su prošle godine osvojili upravo u Minhenu, kada su sa 5:0 savladali Inter iz Milana.

Iako se posle spektakla u prvoj utakmici u Parizu i devet golova (5:4) očekivao isti takav revanš, od toga nije bilo ništa.

Doduše, kada je pao gol već u trećem minutu, mnogi su posumnjali da nas čeka goleada, ali je Luis Enrike uspeo da "umrtvi" Bajern.

Bavarci su tek u finišu meča, tačnije u četvrtom minutu nadoknade postigli gol preko Harija Kejna, koji je upisao 55. gol ove sezone. Ipak, ne dovoljno za produžetak.

Nakon odlične prve utakmice, u kojoj je viđeno devet golova, dva tima su dobro otvorila i revanš meč.

Već u trećem minutu PSŽ je došao u vođstvo nakon što je akciju poveo Hviča Kvarachelija, koji je asistirao ka Usmanu Dembeleu, a francuski napadač je sa 10-ak metara poslao loptu u mrežu bavarskog tima.

Prvu ozbiljniju šansu Bajern je imao u 22. minutu, kada je Luis Dijas probio odbranu gostiju, ušao u kazneni prostor i iskosa šutirao preko gola.

Pet minuta kasnije preko gola je iz kaznenog prostora PSŽ-a šutirao i Majkl Olise, a lopta je završila malo preko gola.

U 31. minutu dogodio se sporni trenutak u šesnaestercu PSŽ-a, kada je prilikom ispucavanja lopte Vitinja pogodio saigrača Žoaa Neveša u ruku.

Portugalski sudija Žoao Pinjeiro odlučio se da ne pokaže na jedanaesterac, što je izazvalo ljutnju domaćih igrača i navijača.

Bajern je dobru priliku za izjednačenje imao u 44. minutu posle akcije Džamala Musijale, koji je sa ivice kaznenog prostora šutirao, a njegov udarac je odbranio golman PSŽ-a Matvej Safonov.

U nastavku akcije Musijala je još jednom šutirao, a ovog puta udarac je završio pored desne stative gola gostiju.

U samom finišu prvog poluvremena Bajern je posle slobodnog udarca imao još jednu šansu, kada je najviši u skoku bio Džonatan Ta, ali je i njegov šut završio pored gola.

PSŽ je bio blizu drugog pogotka u 56. i 57. minutu, kada je udarce iz blizine Dezirea Duea i Kvarachelije odbranio golman Bajerna Manuel Nojer.

Due je blizu pogotka bio i u 64. minutu, kada je njegov šut sa ivice kaznenog prostora u poslednjem trenutku zaustavio Nojer.

Bajern je prvu veliku šansu u drugom poluvremenu imao u 69. minutu, ali je udarac Dijasa iz blizine odbranio Safonov, da bi ruski golman u narednom minutu zaustavio i šut Olisea.

Kvarachelija i Due su nastavili da stvaraju šanse, ali drugog gola za goste nije bilo. Due je na kraju zamenjen u 76. minutu odbrambenim igračem Lukom Ernandesom.

Gosti su u 83. minutu pokušali da iskoriste grešku Dajoa Upamekana i posle kontranapada reše pitanje pobednika, ali je šut Mendeša iz daljine otišao pored gola.

Oba tima su do kraja pokušavala da stignu do promene rezultata, a to je uspelo Bajernu, koji je preko Harija Kejna u četvrtom minutu sudijske nadoknade došao do izjednačenja.

Ipak, do kraja nemački klub nije uspeo da stvori šansu za drugi gol i odlazak u produžetke.

