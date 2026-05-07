Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike ponovo je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najgenijalnijih fudbalskih trenera današnjice.

U velikom okršaju protiv Bajerna, Španac je osmislio taktički potez koji je potpuno neutralisao najopasnijeg igrača protivničkog tima - Majkla Olisea.

Za razliku od prvog meča, Olise u revanšu nije imao pravog uticaja na igru. Uspeli su fudbaleri Pari Sen Žermena da ga neutrališu. Svaki put kada bi dobio loptu, bio bi okružen velikim brojem igrača francuskog tima.

Ključ svega bio je, kako se tvrdi, neobičan i planski potez koji je sve ostavio bez reči. Po instrukcijama trenera Luisa Enrikea, golman PSŽ-a Matvej Safranov namerno je ispucavao loptu u aut i to na strani gde se nalazio Olise.

Trener Pari Sen Žermena - Luis Enrike

Ideja je bila jasna - privući igru i što veći broj igrača na taj deo terena, kako bi se napravila "gustina" i brojčana nadmoć nad krilnim fudbalerom Bajerna.

Dok bi lopta izlazila aut, igrači PSŽ-a bi se momentalno prebacivali na tu stranu i pravili dodatni pritisak čim bi se igra nastavila, potpuno "gušeći" prostor za Oliseove karakteristične prodore.

Ovaj potez se, prema tvrdnjama, ponovio više puta tokom utakmice, što jasno pokazuje da nije reč o slučajnosti već o unapred osmišljenoj taktici.

Iako je PSŽ u takvim momentima svestan prepuštao posed rivalu, dobio je kontrolu nad najopasnijim delom terena i uspeo da razbije napadačku strukturu Bajerna.

Na kraju, mnogi već govore o "šahovskom potezu" Enrikea koji bi mogao da postane tema analiza nakon ovog spektakularnog dvomeča.