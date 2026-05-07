Slušaj vest

U finalu Lige šampiona gledaćemo PSŽ i Arsenal. Parižani su uspeli da savladaju Bajern iz Minhena u dvomeču ukupnim rezultatom 6:5, dok je Arsenal ukupno 2:1 bio bolji od Atletiko Madrida.

Jedan od igrača o kojem se sasvim zasluženo govori jeste i Kviča Kvarackelija.

Kviča Kvarackelija Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Momak iz Gruzije je izjednačio ovosezonski rekord Kilijana Embapea koji ima 16 asistencija+golova u sezoni Lige šampiona, došao je do 10 golova i 6 asistencija što je za svaku pohvalu, ali nije to sve.

Kvarackelijaje postao i prvi fudbaler u istoriji ovog takmičenja koji je na sedam uzastopnih utakmica imao gol ili asistenciju u nokaut fazi Lige šampiona, što nisu uspevali čak ni Ronaldo ili Mesi.

Finale PSŽ-a i Arsenala je na programu 30. maja, biće to prvo finale dva španska trenera, a ima još jedna zanimljivost, biće ovo tek četvrto finale u istoriji elitnog takmičenja klubova u Evropi gde će se dva tima iz prestonica svojih država sastati u finalu. Prethodni mečevi su bili između Reala i Benfike (1961), Reala i Partizana (1966) i Ajaksa i Panatinaikosa (1971).

Kurir Sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalSVI PRIČAJU O KONTROVERZNOJ ODLUCI! Legendarni Anri ne može da dođe sebi - žestoko udario na sudije: Kako ovo nije penal?!
Žoao Pinjeiro
FudbalRAZOČARANI TRENER BAJERNA OTKRIO RAZLOG PORAZA: Kompani priznao šta je presudilo!
Vensan Kompani
FudbalENRIKE POSLE PLASMANA U FINALE LIGE ŠAMPIONA: Pokazali smo kakav smo tim!
Luis Enrike
FudbalZAŠTO NIJE DOSUĐEN PENAL ZA BAJERN? As PSŽ u svom šesnaestercu igrao rukom, a sudija ostao nem - otkriveno i zašto! Presudilo pravilo za koje malo ljudi zna!
Žoao Pinjeiro

 BONUS VIDEO:

Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir