U finalu Lige šampiona gledaćemo PSŽ i Arsenal. Parižani su uspeli da savladaju Bajern iz Minhena u dvomeču ukupnim rezultatom 6:5, dok je Arsenal ukupno 2:1 bio bolji od Atletiko Madrida.

Jedan od igrača o kojem se sasvim zasluženo govori jeste i Kviča Kvarackelija.

Kviča Kvarackelija

Momak iz Gruzije je izjednačio ovosezonski rekord Kilijana Embapea koji ima 16 asistencija+golova u sezoni Lige šampiona, došao je do 10 golova i 6 asistencija što je za svaku pohvalu, ali nije to sve.

Kvarackelijaje postao i prvi fudbaler u istoriji ovog takmičenja koji je na sedam uzastopnih utakmica imao gol ili asistenciju u nokaut fazi Lige šampiona, što nisu uspevali čak ni Ronaldo ili Mesi.

Finale PSŽ-a i Arsenala je na programu 30. maja, biće to prvo finale dva španska trenera, a ima još jedna zanimljivost, biće ovo tek četvrto finale u istoriji elitnog takmičenja klubova u Evropi gde će se dva tima iz prestonica svojih država sastati u finalu. Prethodni mečevi su bili između Reala i Benfike (1961), Reala i Partizana (1966) i Ajaksa i Panatinaikosa (1971).

Kurir Sport / Sportske.net

