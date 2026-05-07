Lijanko je dobio dva žuta, odnosno crveni karton u 79. minutu utakmice Atletiko Mineira protiv Kruzeira.

Atletiko je kao gost pobedio rezultatom 3:1, a utakmicu je obeležio skandal koji se dogodio u završnici. Sudija je pokazao drugi žuti karton defanzivcu koji ima srpski i brazilski pasoš, nakon što nije ni dotakao protivničkog fudbalera.

Vojnović je pokušao da šutne loptu, ali je protivnik uspeo da stigne do nje pre defanzivca.

Iako nije ni dotakao protivnika koji je reagovao kao da je dobio brutalan udarac, arbitar je dosudio prekršaj i pokazao Lijanku drugi žuti, a odmah zatim i crveni karton.

Srbin je u neverici dočekao isključenje, a da stvar bude još gora, Vojnovićev saigrač Renan Lodi je bio besan. On se zaleteo prema Vojnoviću i uneo mu se u lice, a saigrači su sprečili ozbiljniji sukob.

