Pojavio se zanimljiv snimak iz završnice utakmice Arsenal - Atletiko Madrid.
ISPLIVAO ŠOKANTAN SNIMAK SA POLUFINALA LIGE ŠAMPIONA! Svi su gledali utakmicu, a ovaj detalj iz završnice je gotovo svima promakao!
Arsenal je, nakon 1:1 u Madridu, u revanšu pobedio rezultatom 1:0 i tako obezbedio plasman u finale Lige šampiona.
Imala je ekipa Dijega Simeonea više od 180. minuta da pokaže da je bolji tim i da zaslužuje mesto u finalu, ali to nije uspela da uradi.
Međutim, zanimljivo je videti snimak iz završnice revanša u Londonu na kojem se vidi da je u nadoknadi vremena, od predviđenih minimum pet minuta odigrano samo minut i 32 sekunde.
Dijego Simeone na meču Arsenal - Atletiko Madrid Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ostatak je otišao na odugovlačenje fudbalera Arsenala, na primer - izođenje auta koje traje gotovo pola minuta, ali i na tenzije koje je arbitar morao da kontroliše.
Pogledajte snimak koji su objavili španski mediji:
