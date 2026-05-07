Arsenal je, nakon 1:1 u Madridu, u revanšu pobedio rezultatom 1:0 i tako obezbedio plasman u finale Lige šampiona.

Imala je ekipa Dijega Simeonea više od 180. minuta da pokaže da je bolji tim i da zaslužuje mesto u finalu, ali to nije uspela da uradi.

Međutim, zanimljivo je videti snimak iz završnice revanša u Londonu na kojem se vidi da je u nadoknadi vremena, od predviđenih minimum pet minuta odigrano samo minut i 32 sekunde.

Dijego Simeone na meču Arsenal - Atletiko Madrid

Ostatak je otišao na odugovlačenje fudbalera Arsenala, na primer - izođenje auta koje traje gotovo pola minuta, ali i na tenzije koje je arbitar morao da kontroliše.

Pogledajte snimak koji su objavili španski mediji:

Glupost Đanluiđija Donarume Izvor: Arena 1 Premium